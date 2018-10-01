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عاجل..قبل خرجة أردوغان: هذا ما صرح به وزير الخارجية السعودي بخصوص مقتل خاشقجي

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 08:36 عاجل..قبل خرجة أردوغان: هذا ما صرح به وزير الخارجية السعودي بخصوص مقتل خاشقجي | دولي
عاجل..قبل خرجة أردوغان: هذا ما صرح به وزير الخارجية السعودي بخصوص مقتل خاشقجي
صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يومه الثلاثاء أن جريمة مثل قتل الصحافي جمال خاشقجي ''يجب ألا تتكرر بعد اليوم''، متعهدا بإجراء تحقيق ''معمق وشامل'' في القضية.

"شوف تيفي"

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يومه الثلاثاء أن جريمة مثل قتل الصحافي جمال خاشقجي "يجب ألا تتكرر بعد اليوم"، متعهدا بإجراء تحقيق "معمق وشامل" في القضية.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد أكد الجبير متحدثا لصحافيين بعد لقاء مع نظيره الإندونيسي في جاكرتا "التزام الرياض بالتثبت من إجراء تحقيق معمق وشامل وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين"، واعدا بـ"إرساء آلية وتدابير لضمان عدم تكرار أمر كهذا بعد اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية، أكدت أن الرئيس التركي رحب طيب أردوغان سيكشف يومه الثلاثاء عن المعطيات الكاملة الخاصة بوفاة الصحافي جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية بلاده بإسطنبول.

‫شوف تيفي

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