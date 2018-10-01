سرقة وكالة خاصة لتحويل الأموال من طرف شخص بطريقة صادمة يستنفر المصالح الأمنية بمدينة أكادير ﻿

عاش ليلة أمس الإثنين حي تالبورجت، وسط مدينة أكادير، على وقع حالة من الاستنفار الأمني القصوى، وذلك بعد أن أقدم شخص مجهول على سرقة مبلغ مالي مهم من إحدى الوكالات الخاصة بتحويل الأموال والفرار.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عاش ليلة أمس الإثنين حي تالبورجت، وسط مدينة أكادير، على وقع حالة من الاستنفار الأمني القصوى، وذلك بعد أن أقدم شخص مجهول على سرقة مبلغ مالي مهم من إحدى الوكالات الخاصة بتحويل الأموال والفرار.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالمشتبه به ولج وكالة خاصة بتحويل الأموال متواجدة بالقرب من المسجد الشهير لتالبورجت "محمد الخامس" بشكل عادي على أساس أنه زبون دون أن يثير أي شبهات، وظل ينتظر في الكراسي المخصصة للإنتظار إلى أن حان دوره، ليقف ويتقدم نحو المستخدمة، قبل أن يباغثها بقنينة مكسرة كانت بحوزته، ويشهرها في وجهها طلبا منها التزام الصمت ومده بالمال.

وأضافت ذات المصادر، أن المستخدمة أصيبت بذعر شديد وصدمة نفسية، وقامت بمنح المشتبه به مبلغا ماليا ليغادر على إثرها المكان، ويطلق ساقيه للريح، ويتوارى عن الأنظار.

هذا وبعد وقوع الحادث تم إخطار مصالح الأمن والسلطات المحلية التي هرعت لعين المكان ، واستنفرت مختلف عناصرها بعد أن اطلعت على كاميرات المراقبة، حيث جرى التعرف على هوية الفاعل ومواصفاته التي عممت على كافة المصالح الأمنية بالمدينة من أجل توقيفه.