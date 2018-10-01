قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك ﻿

أقدمت فتاتان قاصرتان تنحدران من مدينة ''آسفي''على سرقة مبلغ مالي كبير من عائلة إحدى أقربائهن، من أجل توفير مصاريف الهجرة السرية نحو أوروبا.

شوف تيفي:

أقدمت فتاتان قاصرتان تنحدران من مدينة ''آسفي''على سرقة مبلغ مالي كبير من عائلة إحدى أقربائهن، من أجل توفير مصاريف الهجرة السرية نحو أوروبا.

وقامت الفتاتان اللتان تبلغان من العمر 14 و16 عاما، وفقا لمصادر إعلامية محلية، بسرقة مبلغ 3 ملايين سنتيم من منزل إحداهن من أجل التخطيط للحريك.

وفور علمهما بالأمر من طرف عائلاتي الفتاتين، باشرت السلطات الأمنية تحرياتها، لتقوم في النهاية باعتقالهما بمدينة برشيد.

ووفقاً لذات المصادر، فإن عملية الاعتقال تمت بينما كانت الفتاتان تستقلان حافلة لنقل المسافرين بمدينة برشيد.