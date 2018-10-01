 قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. مسخوط الوالدين طرد والدته العجوز من منزلها بالخميسات | مجتمع

بالفيديو.. مسخوط الوالدين طرد والدته العجوز من منزلها بالخميسات

فيديو جد خطير..مشرملين هجمو على مقهى بالقنيطرة بالسيوفا..شوفو شنو وقع لواحد البنت | بووز

فيديو جد خطير..مشرملين هجمو على مقهى بالقنيطرة بالسيوفا..شوفو شنو وقع لواحد البنت

قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك | مجتمع

قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك

مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور | حوادث و حقوق

مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور

صادم.. محاصرة و إعتقال ثلاثيني حاول هتك عرض قاصرين بموسم سيدي علي أوسحاق بمدينة امنتانوت | حوادث و حقوق

صادم.. محاصرة و إعتقال ثلاثيني حاول هتك عرض قاصرين بموسم سيدي علي أوسحاق بمدينة امنتانوت

فيديو جد خطير..مغاربة يطالبون باعتقال المعتدين على شابة بسيف بمراكش+صور | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مغاربة يطالبون باعتقال المعتدين على شابة بسيف بمراكش+صور

عمليات أمنية بتطوان تضع حدا لنشاط عصابة إجرامية | مجتمع

عمليات أمنية بتطوان تضع حدا لنشاط عصابة إجرامية

الأساتذة المتعاقدون يشلون قطاع التعليم بزاكورة صور | مجتمع

الأساتذة المتعاقدون يشلون قطاع التعليم بزاكورة ''صور''

حصري.. لجنة خاصة للافتحاص و التدقيق في سجلات قسم الممتلكات الجماعية بالصويرة | مجتمع

حصري.. لجنة خاصة للافتحاص و التدقيق في سجلات قسم الممتلكات الجماعية بالصويرة

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 02:47 قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك | مجتمع
قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك
أقدمت فتاتان قاصرتان تنحدران من مدينة ''آسفي''على سرقة مبلغ مالي كبير من عائلة إحدى أقربائهن، من أجل توفير مصاريف الهجرة السرية نحو أوروبا.

شوف تيفي:

أقدمت فتاتان قاصرتان تنحدران من مدينة ''آسفي''على سرقة مبلغ مالي كبير من عائلة إحدى أقربائهن، من أجل توفير مصاريف الهجرة السرية نحو أوروبا.

وقامت الفتاتان اللتان تبلغان من العمر 14 و16 عاما، وفقا لمصادر إعلامية محلية، بسرقة مبلغ 3 ملايين سنتيم من منزل إحداهن من أجل التخطيط للحريك.

وفور علمهما بالأمر من طرف عائلاتي الفتاتين، باشرت السلطات الأمنية تحرياتها، لتقوم في النهاية باعتقالهما بمدينة برشيد.

ووفقاً لذات المصادر، فإن عملية الاعتقال تمت بينما كانت الفتاتان تستقلان حافلة لنقل المسافرين بمدينة برشيد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب قاصرة سرقة الحريك أسفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. مسخوط الوالدين طرد والدته العجوز من منزلها بالخميسات | مجتمع

بالفيديو.. مسخوط الوالدين طرد والدته العجوز من منزلها بالخميسات

عمليات أمنية بتطوان تضع حدا لنشاط عصابة إجرامية | مجتمع

عمليات أمنية بتطوان تضع حدا لنشاط عصابة إجرامية

الأساتذة المتعاقدون يشلون قطاع التعليم بزاكورة صور | مجتمع

الأساتذة المتعاقدون يشلون قطاع التعليم بزاكورة ''صور''

حصري.. لجنة خاصة للافتحاص و التدقيق في سجلات قسم الممتلكات الجماعية بالصويرة | مجتمع

حصري.. لجنة خاصة للافتحاص و التدقيق في سجلات قسم الممتلكات الجماعية بالصويرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مركز تجاري معروف في ورطــة بعد تسمم طفلة صغيرة بالبيضاء والأم تطالب بمحاسبة المسؤولين: شريت من عندهم الصوصيص كانت غادي تموت ليا بنتي | زووم
منذ 16 دقيقة

مركز تجاري معروف في ورطــة بعد تسمم طفلة صغيرة بالبيضاء والأم تطالب بمحاسبة المسؤولين: ''شريت من عندهم الصوصيص كانت غادي تموت ليا بنتي

طاكسيات البيضاء يشلون حركة نقل الترامواي | خارج البلاطو

طاكسيات البيضاء يشلون حركة نقل الترامواي

ماكدونالدز المغربي يحتفي بمرور 50 سنة على اكتشاف البيغ ماغ | مال و أعمال

ماكدونالدز المغربي يحتفي بمرور 50 سنة على اكتشاف ''البيغ ماغ''

خبر اليوم..التفاصيل الكاملة حول فاجعة برشيد على لسان عائلة القتيل | خبر اليوم

خبر اليوم..التفاصيل الكاملة حول فاجعة برشيد على لسان عائلة القتيل

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. مسخوط الوالدين طرد والدته العجوز من منزلها بالخميسات | مجتمع
منذ 13 دقيقة

بالفيديو.. مسخوط الوالدين طرد والدته العجوز من منزلها بالخميسات

فيديو جد خطير..مشرملين هجمو على مقهى بالقنيطرة بالسيوفا..شوفو شنو وقع لواحد البنت | بووز

فيديو جد خطير..مشرملين هجمو على مقهى بالقنيطرة بالسيوفا..شوفو شنو وقع لواحد البنت

قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك | مجتمع

قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك

مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور | حوادث و حقوق

مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.