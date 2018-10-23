 مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. مسخوط الوالدين طرد والدته العجوز من منزلها بالخميسات | مجتمع

بالفيديو.. مسخوط الوالدين طرد والدته العجوز من منزلها بالخميسات

فيديو جد خطير..مشرملين هجمو على مقهى بالقنيطرة بالسيوفا..شوفو شنو وقع لواحد البنت | بووز

فيديو جد خطير..مشرملين هجمو على مقهى بالقنيطرة بالسيوفا..شوفو شنو وقع لواحد البنت

قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك | مجتمع

قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك

مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور | حوادث و حقوق

مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور

صادم.. محاصرة و إعتقال ثلاثيني حاول هتك عرض قاصرين بموسم سيدي علي أوسحاق بمدينة امنتانوت | حوادث و حقوق

صادم.. محاصرة و إعتقال ثلاثيني حاول هتك عرض قاصرين بموسم سيدي علي أوسحاق بمدينة امنتانوت

فيديو جد خطير..مغاربة يطالبون باعتقال المعتدين على شابة بسيف بمراكش+صور | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مغاربة يطالبون باعتقال المعتدين على شابة بسيف بمراكش+صور

عمليات أمنية بتطوان تضع حدا لنشاط عصابة إجرامية | مجتمع

عمليات أمنية بتطوان تضع حدا لنشاط عصابة إجرامية

الأساتذة المتعاقدون يشلون قطاع التعليم بزاكورة صور | مجتمع

الأساتذة المتعاقدون يشلون قطاع التعليم بزاكورة ''صور''

حصري.. لجنة خاصة للافتحاص و التدقيق في سجلات قسم الممتلكات الجماعية بالصويرة | مجتمع

حصري.. لجنة خاصة للافتحاص و التدقيق في سجلات قسم الممتلكات الجماعية بالصويرة

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 02:30 مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور | حوادث و حقوق
مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور
بعد يوم واحد فقط من الكشف عن مصرع مغربية بمدينة إسطنبول بتركيا، سقطت شابة مغربية تبلغ من العمر 28 سنة وتعمل كمظيفة طيران، ضحية شاب تركي جمعته بها علاقة حب.

''شوف تيفي''

بعد يوم واحد فقط من الكشف عن مصرع مغربية بمدينة إسطنبول بتركيا، سقطت شابة مغربية تبلغ من العمر 28 سنة وتعمل كمظيفة طيران، ضحية شاب تركي جمعته بها علاقة حب.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية، يومه الاثنين، فإن المغربية الشابة ''منى''، تعرفت على شاب تركي خلال قضائها لعطلة بتركيا سنة 2014، لتتطور الأمور بينهما، بعد أن وعدها بالزواج، ما دفعها إلى إرسال مبلغ 50 ألف دولار له وذلك حتى يقتني منزلا بإسطنبول.

وأشارت الصادر ذاتها أن المغربية، تأكدت من سقوطها ضحية عملية نصب بسبب تماطل الشاب في اقتناء منزل واكتفائه باستئجار شقة بمساعدة قريبه بواسطة عقد مزور، ما جعلها تتقدم بشكاية للشرطة التركية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المغربية الضحية الشابة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم.. محاصرة و إعتقال ثلاثيني حاول هتك عرض قاصرين بموسم سيدي علي أوسحاق بمدينة امنتانوت | حوادث و حقوق

صادم.. محاصرة و إعتقال ثلاثيني حاول هتك عرض قاصرين بموسم سيدي علي أوسحاق بمدينة امنتانوت

فيديو جد خطير..مغاربة يطالبون باعتقال المعتدين على شابة بسيف بمراكش+صور | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مغاربة يطالبون باعتقال المعتدين على شابة بسيف بمراكش+صور

إصابة مستخدمتان باختناق بسبب كليموجين بكازانيرشور بسيدي معروف بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

إصابة مستخدمتان باختناق بسبب كليموجين بكازانيرشور بسيدي معروف بمدينة الدار البيضاء

العثور على جثة شاب عشريني في ميناء طنجة المدينة تثير شكوكا أمنية | حوادث و حقوق

العثور على جثة شاب عشريني في ميناء طنجة المدينة تثير شكوكا أمنية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مركز تجاري معروف في ورطــة بعد تسمم طفلة صغيرة بالبيضاء والأم تطالب بمحاسبة المسؤولين: شريت من عندهم الصوصيص كانت غادي تموت ليا بنتي | زووم
منذ 10 دقائق

مركز تجاري معروف في ورطــة بعد تسمم طفلة صغيرة بالبيضاء والأم تطالب بمحاسبة المسؤولين: ''شريت من عندهم الصوصيص كانت غادي تموت ليا بنتي

طاكسيات البيضاء يشلون حركة نقل الترامواي | خارج البلاطو

طاكسيات البيضاء يشلون حركة نقل الترامواي

ماكدونالدز المغربي يحتفي بمرور 50 سنة على اكتشاف البيغ ماغ | مال و أعمال

ماكدونالدز المغربي يحتفي بمرور 50 سنة على اكتشاف ''البيغ ماغ''

خبر اليوم..التفاصيل الكاملة حول فاجعة برشيد على لسان عائلة القتيل | خبر اليوم

خبر اليوم..التفاصيل الكاملة حول فاجعة برشيد على لسان عائلة القتيل

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. مسخوط الوالدين طرد والدته العجوز من منزلها بالخميسات | مجتمع
منذ 7 دقائق

بالفيديو.. مسخوط الوالدين طرد والدته العجوز من منزلها بالخميسات

فيديو جد خطير..مشرملين هجمو على مقهى بالقنيطرة بالسيوفا..شوفو شنو وقع لواحد البنت | بووز

فيديو جد خطير..مشرملين هجمو على مقهى بالقنيطرة بالسيوفا..شوفو شنو وقع لواحد البنت

قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك | مجتمع

قاصرتان تقومان بسرقة 3 ملايين بمدينة آسفي من أجل الحريك

مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور | حوادث و حقوق

مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.