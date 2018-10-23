مثير..بعد مقتل مغربيات: مغربية أخرى تسقط ضحية حبيبها التركي+صور ﻿

بعد يوم واحد فقط من الكشف عن مصرع مغربية بمدينة إسطنبول بتركيا، سقطت شابة مغربية تبلغ من العمر 28 سنة وتعمل كمظيفة طيران، ضحية شاب تركي جمعته بها علاقة حب.

''شوف تيفي''

بعد يوم واحد فقط من الكشف عن مصرع مغربية بمدينة إسطنبول بتركيا، سقطت شابة مغربية تبلغ من العمر 28 سنة وتعمل كمظيفة طيران، ضحية شاب تركي جمعته بها علاقة حب.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية، يومه الاثنين، فإن المغربية الشابة ''منى''، تعرفت على شاب تركي خلال قضائها لعطلة بتركيا سنة 2014، لتتطور الأمور بينهما، بعد أن وعدها بالزواج، ما دفعها إلى إرسال مبلغ 50 ألف دولار له وذلك حتى يقتني منزلا بإسطنبول.

وأشارت الصادر ذاتها أن المغربية، تأكدت من سقوطها ضحية عملية نصب بسبب تماطل الشاب في اقتناء منزل واكتفائه باستئجار شقة بمساعدة قريبه بواسطة عقد مزور، ما جعلها تتقدم بشكاية للشرطة التركية.