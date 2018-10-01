صادم.. محاصرة و إعتقال ثلاثيني حاول هتك عرض قاصرين بموسم سيدي علي أوسحاق بمدينة امنتانوت ﻿

باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن امنتانوت إقليم شيشاوة، مؤخرا بناء على تعليمات النيابة العامة، تحقيقاتها المعمقة مع شخص يبلغ من العمر 38 سنة، بعد شكاية تلقتها من قاصرين في محاولة

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن امنتانوت إقليم شيشاوة، مؤخرا بناء على تعليمات النيابة العامة، تحقيقاتها المعمقة مع شخص يبلغ من العمر 38 سنة، بعد شكاية تلقتها من قاصرين في محاولة هتك عرض بموسم سيدي علي أوسحاق بمدينة امنتانوت.

وحسب مصادر محلية، فقد قام المتهم بإستدراج القاصرين و البالغين من العمر 14 سنة، إلى مكان خلاء، بعد حضورهما للموسم السنوي للمنطقة موهما إياهما أن تمت مفاجآت آخرى بالتظاهرة لم يتعرفا عليها، قبل أن يفطنا للحيلة و يفرا من قبضته دون أن يتمكن من ممارسة الجنس عليهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القاصرين قصدا عناصر من القوات المساعدة كانت متواجدة بالموسم، قبل أن يتم إشعار قائد القيادة للمنطقة و الذي حل على الفور وقام بإيقاف المعني بالأمر و تسليمه لعناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن امنتانوت.