فيديو جد خطير..مغاربة يطالبون باعتقال المعتدين على شابة بسيف بمراكش+صور ﻿

مباشرة بعد تداول مقطع فيديو، يوثق للحظة مقاومة شابة للص يحمل سيفا من الحجم الكبير، ظهرت العديد من المعطيات بمواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن مجرياته، جرت قبل شهر بمدينة مراكش، حيث أقدم شابان

''شوف تيفي''

مباشرة بعد تداول مقطع فيديو، يوثق للحظة مقاومة شابة للص يحمل سيفا من الحجم الكبير، ظهرت العديد من المعطيات بمواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن مجرياته، جرت قبل شهر بمدينة مراكش، حيث أقدم شابان على دراجة نارية بمطاردة الشابة لسرقتها إلا أن مقاومتها لهما، دفعت بهما إلى الفرار بواسطة دراجة نارية من نوع ''سوينغ''.

وفور تداول الفيديو، تفاعل آلاف النشطاء، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء بفتح تحقيق لإيقاف اللصين، معبرين في الوقت نفسه عن إعجابهم الكبير بشجاعة الشابة التي اختارت المواجهة والدفاع عن نفسها بدل الهروب.

ومن جهة أخرى، اختار نشطاء نشر صور تقريبية للصين، داعين جميع الصفحات الفيسبوكية إلى نشرها حتى يتم التعرف على هويتهما.