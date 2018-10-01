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عمليات أمنية بتطوان تضع حدا لنشاط عصابة إجرامية

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 01:57 عمليات أمنية بتطوان تضع حدا لنشاط عصابة إجرامية | مجتمع
عمليات أمنية بتطوان تضع حدا لنشاط عصابة إجرامية
في عمليات أمنية ، جرت أول أمس السبت، بجبل درسة وحومة حموش، تمكنت فرقة مختلطة من عناصر الشرطة القضائية بتطوان من وضع حد لنشاط 3 مبحوث عنهم من أجل الترويج والاتجار في المخدرات القوية.

''شوف تيفي''

في عمليات أمنية ، جرت أول أمس السبت، بجبل درسة وحومة حموش، تمكنت فرقة مختلطة من عناصر الشرطة القضائية بتطوان من وضع حد لنشاط 3 مبحوث عنهم من أجل الترويج والاتجار في المخدرات القوية.

وحسب ولاية أمن تطوان فإن عناصر المصلحة المذكورة كانوا قد توصلوا بمعلومات دقيقة عن تواجد اثنين من المبحوث عنهم بالحزام الأخضر لتتم مباغتتهم وإيقافهم. واستمرارا في البحث تم الإنتقال الى مدينة مارتيل وبحي القابلية تم إيقاف العضو الثالث والمزود الرئيسي لباقي أفراد العصابة بالمخدرات والخمور المهربة.

وأكدت الولاية أن أفراد العصابة، التي تضم من بين أفرادها قاصرا، ينحدرون من مدينة تطوان ومارتيل ، جميعهم من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهم من أجل الترويج والإتجار في المخدرات القوية، وقد تم وضعهم جميعا رهن تدبير الحراسة النظرية والمراقبة من أجل تعميق البحث معهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة القضائية المخدرات تطوان قاصر الحراسة النظرية

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