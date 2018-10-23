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الأساتذة المتعاقدون يشلون قطاع التعليم بزاكورة ''صور''

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 01:31 الأساتذة المتعاقدون يشلون قطاع التعليم بزاكورة صور | مجتمع
الأساتذة المتعاقدون يشلون قطاع التعليم بزاكورة ''صور''
نفذ مئات الأساتذة المتعاقدون بإقليم زاكورة، صباح اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتعليم للتنديد بنظام التعاقد الذي فرض عليهم والمطالبة بإسقاطه وإلغائه.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

نفذ مئات الأساتذة المتعاقدون بإقليم زاكورة، صباح اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتعليم للتنديد بنظام التعاقد الذي فرض عليهم والمطالبة بإسقاطه وإلغائه.

وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها ’’ التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ مئات الأساتذة الذين حجوا من مختلف المؤسسات التعليمية الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم زاكورة ، ما تسبب في شلل شبه تام لقطاع التعليم بالإقليم.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي'' فقد سبق هذه الوقفة الاحتجاجية إضراب عام دعت إليه نفس التنسيقية، وبلغت نسبة الاستجابة له ما ناهز 80 في المائة حسب الإحصائيات الرسمية التي أطلقتها الجهات الرسمية.

وصدحت حناجر أصحاب البدلة البيضاء بشعارات منددة بنظام التعاقد ومطالبة بإسقاطه وإلغائه وبالإسراع بالإدماج والترسيم في أسلاك الوظيفة العموموية دون قيد أو شرط حفاظا لكرامة رجال التعليم بمختلف أسلاكهم.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زاكورة وقفة احتجاجية الأساتذة المتعاقدون شلل إضراب عام المؤسسات التعليمية

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