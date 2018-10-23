حصري.. لجنة خاصة للافتحاص و التدقيق في سجلات قسم الممتلكات الجماعية بالصويرة ﻿

كشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي''، أن لجنة خاصة، حلت مؤخرا بمدينة الصويرة، بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الإدارية بمدينة النخيل، للتدقيق و الافتحاص في سجلات قسم الممتلكات الجماعية وقسم التعمير

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

كشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي''، أن لجنة خاصة، حلت مؤخرا بمدينة الصويرة، بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الإدارية بمدينة النخيل، للتدقيق و الافتحاص في سجلات قسم الممتلكات الجماعية وقسم التعمير بجماعة الصويرة.

وحسب مراسلة وجهها 11 عضو من المجلس الجماعي لجماعة الصويرة و التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها ، موجهة إلى وزير الداخلية حول بعض قرارات رئيس رئيس المجلس الجماعي لجماعة الصويرة، وتهم تفويت عدد من الممتلكات الجماعية خارج المساطر القانونية '' فيلات لصالح الكاتب العام ورئيس الشؤون الداخلية بالعمالة ،و الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية للأمن، بالاضافة إلى محلات تجارية قرب المتحف وبساحة الخيمة وغيرها''.

وأضافت نفس المراسلة، أن من بين الملاحظات الاستيلاء على جزء هام من الملك البحري بشاطئ المدينة من طرف فنادق ومطاعم ومقاهي، و عدد من رخص البناء والسكن خارج القانون '' كالترخيص لمستشار جماعي الغزوة،وفوضى التعمير بالمدينة العتيقةو الغزوة وغيرها'' .

ووفق المصادر ذاتها، فإن وكيل الملك بالمحكمة الإدارية بمراكش، أصدر تعليماته لمدير المصالح بالجماعة من أجل تسهيل عملية اللجنة الخاصة بالاطلاع على ملفات وسجلات الأقسام المذكورة.