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وزارة بنعتيق تبرمج 51 عرضا مسرحيا بالأمازيغية لفائدة مغاربة الخارج

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 00:52 وزارة بنعتيق تبرمج 51 عرضا مسرحيا بالأمازيغية لفائدة مغاربة الخارج | بوليتيك
وزارة بنعتيق تبرمج 51 عرضا مسرحيا بالأمازيغية لفائدة مغاربة الخارج
أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يومه الإثنين بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات برنامجا يروم تقديم 51 عرضا مسرحيا

شوف تيفي: ع. رموحي

أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يومه الإثنين بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات برنامجا يروم تقديم 51 عرضا مسرحيا بالأمازيغية لفائدة مغاربة العالم، بحضور مجموعة من الفنانين والممثلين المغاربة في شتى المجالات.

وجاءت هذه المبادرة بهدف تطوير العرض الثقافي الموجه لمغاربة العالم، وتنزيلا للمقتضيات الدستورية التي تجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة، ورافدا من روافد الثقافة المغربية، واستجابة أيضا لانتظارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تتميز بتعددها وتنوعها الثقافي.

وفي هذا الصدد، وقعت اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين لدى المغارية المقيمين بالخارج من خلال تنظيم تظاهرات فنية وثقافية، كالشعر، الأدب الأمازيغي، الموسيقى والمسرح.

جدير بالذكر أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج يقدر بخمسة ملايين مواطنة ومواطن، متواجدين بمائة دولة عبر العالم، وقامت الوزارة بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ببرمجة 51 عرضا مسرحيا بالأمازيغية ستقدمها 12 فرقة من مختلف جهات المملكة.

 

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