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بالصــور..شوارع الداخلة تغرق بعد يوم وليلة من الأمطار

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 00:26 بالصــور..شوارع الداخلة تغرق بعد يوم وليلة من الأمطار | مجتمع
بالصــور..شوارع الداخلة تغرق بعد يوم وليلة من الأمطار
أغرقت كمية قليلة من أمطار الخير، التي تساقطت مساء أمس الأحد وصباح يومه الاثنين، عددا من شوارع وأحياء مدينة الداخلة.

شوف تيفي

أغرقت كمية قليلة من أمطار الخير، التي تساقطت مساء أمس الأحد وصباح يومه الاثنين، عددا من شوارع وأحياء مدينة الداخلة.

وكشفت الأمطار التي تهاطلت على المدينة هشاشة البنية التحتية في شوارع وأزقة مدينة الداخلة، وذلك نظراً لغياب بالوعات الصرف الصحي الكافية من أجل صرف مياه الأمطار.

و طالب عدد من ساكنة الداخلة من بلدية المدينة، التدخل بشكل عاجل لإنقاذ الداخلة من الغرق، لأن أغلب منازل الساكنة اخترقتها مياه الأمطار، وتسببت لهم في خسائر مادية، محملين مسؤولية ذلك للمجلس البلدي الذي لم يتكلف بإصلاح البنية التحتية للمدينة وتفادياً لتكرار هذه الفضيحة.

 

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