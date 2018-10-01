قيادات بيجيدية تطالب بطي صفحة ابن كيران نهائيا ﻿

طالب عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية ،في جولة الحوار الوطني الداخلي الثالثة بطي صفحة عبد الإله بنكيران نهائيا من حياة الحزب، بعد إعفائه من تشكيل الحكومة ورحيله عن الأمانة العامة للحزب ورفض

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طالب عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية ،في جولة الحوار الوطني الداخلي الثالثة بطي صفحة عبد الإله بنكيران نهائيا من حياة الحزب، بعد إعفائه من تشكيل الحكومة ورحيله عن الأمانة العامة للحزب ورفض التمديد له، وبعد الأزمات التنظيمية التي طالت الحزب.

وكشفت مصادر يومية ''الأحداث المغربية'' الصادر غدا الثلاثاء، من داخل حزب العدالة والتنمية أن عبد العالي حامي الدين، عضو لجنة الحوار الداخلي، وعددا من مناصري بنكيران، دعوا إلى طي صفحة هذا الأخير كاملة، مضيفين أن فتحها بشكل مستمر سيكون مضيعة للوقت فقط.

ونفى سعد الدين العثماني الأمين العام للبيجيدي، يضيف المصدر، أن تكون الفترة التي تلت اعفاء ابن كيران من تشكيل الحكومة قد أمليت فيها التحالفات على الحزب الذي يقود الحكومة، وقال العثماني إن ''جميع القرارات كانت جماعية'' في إشارة للتحالفات التي عقدها بعد إبعاد ابن كيران، والتي أشركت حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة.