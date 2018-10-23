تلاميذ غاضبون يحاصرون حافلات للنقل الحضري بورزازات احتجاجا على تردي أوضاع نقلهم ''صور'' ﻿

أقدم عدد من التلاميذ بكل من حي ''اسفوتالين'' و''تامسينت'' صباح اليوم الاثنين 22 أكتوبر ، على محاصرة حافلات النقل الحضري التابعة لإحدى الشركات الخاصة المفوض لها تذبير قطاع النقل الحضري بمدينة ورزازات،

شوف تيفي:ورزازات

أقدم عدد من التلاميذ بكل من حي ''اسفوتالين'' و''تامسينت'' صباح اليوم الاثنين 22 أكتوبر ، على محاصرة حافلات النقل الحضري التابعة لإحدى الشركات الخاصة المفوض لها تذبير قطاع النقل الحضري بمدينة ورزازات، احتجاجا على تأخرها في الوصول الشيء الذي يضيع عليهم بعض الدروس نتيجة عدم تمكنهم من اللحاق بمؤسستهم التعليمية في الوقت المناسب.

ورفع المحتجون شعارات منددة بما وصفوه بالاستهتار بمصالح الطلبة والتلاميذ الذين يتأخرون بشكل شبه يومي عن الوصول لمؤسستهم التعليمية، وهو ما بات يؤثر بشكل سلبي على سير متابعتهم لدروسهم وفق تعبيرهم.

واستنكر هؤلاء طريقة تعامل إدارة الشركة مع ملفهم المطلبي والذي لم تعيره أي اهتمام بالرغم من تقديمهم لشكايات متكررة منذ مدة، داعين من المسؤولين عن هذا القطاع إلى توفير حافلات كافية لنقل الأعداد الهائلة من التلاميذ والطلبة المتابعين لدراستهم بمدينة ورزازات، مبرزين في ذات الوقت أن العدد المتوفر حاليا من الحافلات غير كافي لتلبية حاجيات المتمدرسين والمواطنين بالمنطقة، ويجعلهم دائمي المعاناة بفعل الإكتظاظ، والتأخر في الوصول، حيث يضطر الكثيرين من مستعملي هذه الحافلات إلى الإنتظار لأوقات طويلة من أجل وصول الحافلة، والتي قد تمر في كثير من الأحيان بمحطات عدة دون أن تتوقف بفعل امتلائها وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من الزبناء، وهو ما يعمق من معاناة الطلبة والمواطنين على حد سواء.

ومن جانب آخر استنفر هذا الحادث مختلف مصالح السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بفض الإعتصام والحصار، مخافة تطور الأحداث إلى أعمال شغب وتخريب، وقدموا وعود للمحتجين بإيجاد حل آني ومستعجل لمشكلهم، وذلك بعقد اجتماع مع المسؤولين بالشركة لتدارس الوضعية، والخروج بحلول لها في قادم الأيام.