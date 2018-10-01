 العثور على جثة شاب عشريني في ميناء طنجة المدينة تثير شكوكا أمنية ﻿
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العثور على جثة شاب عشريني في ميناء طنجة المدينة تثير شكوكا أمنية

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 23:21 العثور على جثة شاب عشريني في ميناء طنجة المدينة تثير شكوكا أمنية | حوادث و حقوق
العثور على جثة شاب عشريني في ميناء طنجة المدينة تثير شكوكا أمنية
لقي شاب في منتصف العشرينات من عمره قضى مصرعه “غرقا” في ظروف غامضة بميناء طنجة المدينة.

شوف تيفي:

لقي شاب في منتصف العشرينات من عمره قضى مصرعه “غرقا” في ظروف غامضة بميناء طنجة المدينة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن المصالح الأمنية المختصة، انتقلت مساء يومه الإثنين إلى عين المكان لمعاينة الجثة.

وكشفت ذات المصادر، أن الهالك ظل في مياه البحر ما لا يقل عن ستة أيام، مشيرة إلى أنه لم يكن يرتدي لحظة العثور عليه من لباس سوى على مئزر ''شورت''، مما أثار شكوكا أمنية حول طبيعة الوفاة.

وأشار إلى أنه قد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، في حين باشرت المصالح المختصة بحثا لتحديد هوية “الغريق”.

 

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شوف تيفي المغرب العثور جثة ميناء طنجة المدينة شكوك أمنية

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