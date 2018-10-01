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أمن أكادير يضع حدا لنشاط عصابة روعت ركاب سيارات الأجرة الكبيرة...تفاصيل خاصة

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 23:06 أمن أكادير يضع حدا لنشاط عصابة روعت ركاب سيارات الأجرة الكبيرة...تفاصيل خاصة | حوادث و حقوق
أمن أكادير يضع حدا لنشاط عصابة روعت ركاب سيارات الأجرة الكبيرة...تفاصيل خاصة
وضعت عناصر الأمن بمدينة أكادير حدا لنشاط شخصين يبلغان من العمر 28 و 31 سنة يقومان بسرقة ركاب سيارات الأجرة الكبيرة التي تربط بين مدينة إنزكان وأكادير.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وضعت عناصر الأمن بمدينة أكادير حدا لنشاط شخصين يبلغان من العمر 28 و 31 سنة يقومان بسرقة ركاب سيارات الأجرة الكبيرة التي تربط بين مدينة إنزكان وأكادير.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمشتبه بهما كانا يترصدان بركاب سيارات الأجرة حيث يعمدان إلى الركوب رفقة الزبناء ليلتصقا بهما ويقومان بنشل جيوبهم.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أنه فور تنفيدهما لعملياتهما يأمران سائق السيارة بالتوقف للنزول، قبل أن يكتشف الضحية السرقة التي طالت ممتلكاته من نقوذ وهاتف نقال.

وأضافت ذات المصادر، أن توقيف المشتبه بهما جاء بناءًا على إخبارية توصلت بها مصالح الأمن مفادها تعرض ركاب سيارة للأجرة تربط بين أكادير وإنزكان للسرقة عن طريق النشل؛ قبل أن تسفر عملية التمشيط التي باشرتها دورية للدراجين عن ضبط المشتبه فيهما على مستوى حديقة ''البياريتز''، وهما بصدد اقتسام المبالغ المالية المتحصلة من عملية السرقة.

وقد تمت إحالة المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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