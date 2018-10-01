 غريب .. النقيب زيان ومحامي محسوب على البيجيدي باغيين يغرقو بوعشرين و هذا ما قرره القاضي.. (تفاصيل مثيرة) ﻿
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غريب .. النقيب زيان ومحامي محسوب على البيجيدي باغيين يغرقو بوعشرين و هذا ما قرره القاضي.. (تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 22:42 غريب .. النقيب زيان ومحامي محسوب على البيجيدي باغيين يغرقو بوعشرين و هذا ما قرره القاضي.. (تفاصيل مثيرة) | بوليتيك
غريب .. النقيب زيان ومحامي محسوب على البيجيدي باغيين يغرقو بوعشرين و هذا ما قرره القاضي.. (تفاصيل مثيرة)
في تطور مثير شهدته أطوار محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم و اليوم24، خلال انطلاق مرافعات هيئة دفاعه مساء يومه الاثنين بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تحولت المرافعات إلى طلبات غير

 شوف تيفي

في تطور مثير شهدته أطوار محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم و اليوم24، خلال انطلاق مرافعات هيئة دفاعه مساء يومه الاثنين بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تحولت المرافعات إلى طلبات غير مألوفة وجلها يصب في "تغراق الشقف" للمتهم الذي أصبح لا حولة له ولا قوة له إلا ادعاء مزاعم التعذيب النفسي.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فخلال مداخلة النقيب زيان طالب الهيئة التي ثبت في الحكم برئاسة القاضي بوشعيب فريح ، أن تضيف الفصل الرابع من الاتجار بالبشر والذي تصل عقوبته ل30 سنة نافذة، وهو ما أثار استغراب أطراف المحكمة، ولاسيما عندما استفاض النقيب المثير للجدل في مداخلته بالقول:" سيد الرئيس لكان هاذ الفيديوهات الجنسية اللي عرضتوهم علينا صحاح راه كاين فيديو بوعشرين كيمارس الجنس على امرأة حامل وخاصكم تزيدوه تا الفصل الرابع المدرج في فصول الاتجار بالبشر...".


وأثناء مرافعة المحامي عبد الصمد الإدريسي المحسوب على حزب البيجيدي وعضو مجلس مدينة مكناس ، حاول أن يستعطف المحكمة ، معبرا عن تخوفه من الحكم القضائي الذي ينتظره بعدما أحال نقيب هيئة المحامين بمكناس ملفه على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بسبب اساءات متكررة وأخطاء مهنية جسيمة اقترفها هذا الأخير في حق زملائه والهيئة التي تبث في قضية توفيق بوعشرين باستئنافية البيضاء .

واستغل المحامي الادريسي مرافته للدفاع عن نفسه ، متناسيا قضية صديقه توفيق بوعشرين الذي تلاحقه عقوبة قاسية إذا ما تبثت في حقه تهم الاغتصاب والتحرش و الاتجار بالبشر ، وهو ما جعل هيئة دفاع الضحايا يستغربون من فضاضة الرجل أمام وسائل الإعلام ، وتشدقه بالعلاقات الكبيرة في الدولة وأنه "قديم فالحرفا" و "صعب على الوكيل العام " وكلام كثير سبق وتفوه به داخل قاعة الجلسات.

هذا وبعد ساعات طوال من مرافعة المحامي عبد الصمد الإدريسي والتي تحولت إلى استعطاف ورغيب ، والتي لم تتطرق لأي فصول قانونية تبعث روح الحياة في المتهم أو تغني أطراف المحكمة بالنقاش القانوني الذي يفيد المحكمة في الوصول إلى الحقيقة ، التمس الجميع تأخير القضية ، وهو ما تجاوبت معه المحكمة في حينه وأجلت مواصلة أشغال المحاكمة ليوم الأربعاء.

 وجدير بالذكر أن بوعشرين يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالمحكمةالاستئنافالدار البيضاءالمغرب

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