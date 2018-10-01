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بعد خاشقحي..وفاة الصحفي الأردني سامي المعايطة في ظروف غامضة

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 22:29 بعد خاشقحي..وفاة الصحفي الأردني سامي المعايطة في ظروف غامضة | دولي
بعد خاشقحي..وفاة الصحفي الأردني سامي المعايطة في ظروف غامضة
أعلنت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، عن وفاة الصحفي والناشط الأردني سامي المعايطة، في مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان.

 شوف تيفي:

أعلنت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، عن وفاة الصحفي والناشط الأردني سامي المعايطة، في مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان.

وأفادت المصادر أن المعايطة " لقي مصرعه جراء طلق ناري بالرأس في مدينة الرزقاء غرب البلاد.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "الغد" أردنية عن مصدر أمني قوله إن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شخص مصابة بطلق ناري في الرأس داخل مركبة في محافظة الزرقاء".

وعلى مستوى رسمي، أكد نقيب الصحفيين الأردنيين "راكان السعايدة" في تصريح لقناة "روسيا اليوم" أن جميع المعلومات المتوفرة حول الحادث تشير إلى أن "المعايطة" انتحر نتيجة لظروف خاصة كان يمر بها خلال الفترة الأخيرة، نافياً وجود أسباب جنائية وراء الحادث

وتضاربت الروايات حول وفاة "المعايطة"، بين قائل إنها جاءت نتيجة انتحار المعني، وبين من أشار لحدوث جريمة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وفاة الصحفي الأردن سامي المعايطة ظروف غامضة

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