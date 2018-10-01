 بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته ''علاقات جنسية'' مع المدعيتين الرئيسيتين بتهمة الاغتصاب ﻿
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بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته ''علاقات جنسية'' مع المدعيتين الرئيسيتين بتهمة الاغتصاب

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 22:00 بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته علاقات جنسية مع المدعيتين الرئيسيتين بتهمة الاغتصاب | دولي
بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته ''علاقات جنسية'' مع المدعيتين الرئيسيتين بتهمة الاغتصاب
اعترف طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الأخوان المسلمين المفكر الإسلامي الذي أوقف بتهمة الاغتصاب، لأول مرة، بإقامته علاقات جنسية بـ''التراضي'' مع المدعيتين الرئيسيتين عليه بتهمة الاغتصاب.

شوف تيفي:

اعترف طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الأخوان المسلمين المفكر الإسلامي الذي أوقف بتهمة الاغتصاب، لأول مرة، بإقامته علاقات جنسية بـ''التراضي'' مع المدعيتين الرئيسيتين عليه بتهمة الاغتصاب.

وكشفت مصادر قضائية فرنسية، الاثنين، نقلا عن قناة ''روسيا اليوم'' أن طارق رمضان اعترف أمام قاضي التحقيق بناء على طلبه، بعد أن نفى لمدة أشهر إقامته أي علاقة جنسية مع المدعيتين الرئيسيتين عليه هندة العياري وبول أيما آلين المعروفة بـ''كريستيل''.

وأظهر الكشف الأخير عن الرسائل القصيرة المتبادلة مع صاحبة الشكوى الثانية ''كريستيل'' علاقة وثيقة وصريحة بين الطرفين.

وكشف نفس المصدر أن طارق رمضان تحدث في الرسالة، قبل اللقاء الوحيد الذي جمعه بـ''كريستيل'' عن أوهامه الجنسية العنيفة والاستبدادية، والتي تتفق مع الوصف الأولي للحقائق من قبل صاحبة الشكوى التي تحدثت عن الصفعات واللكمات وشد الشعر والإذلال.

وبعد يوم من لقائهما الوحيد، أرسل طارق رسالة نصية قال فيها ''شعرت بالحرج .. آسف على العنف ''، وتابع قائلا ''لم يعجبك.. أنا آسف''.

هذا وكتبت ''كريستيل'' في رسالة غير مؤرخة ''لقد اشتقت إليك بمجرد أن تجاوزت الباب''، وفي رسالة أخرى ''لو كنت قضيت وقتا سيئا لغادرت''.

وكان رمضان قد اعترف خلال جلسة المكاشفة يوم 18 سبتمبر بـ''الإغراء'' فقط، وأكد مجددا أنه شرب شرابا واحدا معها في حانة الفندق، وفي الأسبوع التالي، سقطت روايته من خلال تقديم الخبراء كشفا عن 399 رسالة قصيرة متبادلة بين 31 غشت و15 دجنبر 2009 ، تشهد على علاقة وثيقة بينهما.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الإنكار طارق رمضان علاقات جنسية تهمة الاغتصاب

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