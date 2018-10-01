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الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 21:39 الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم | بوليتيك
الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم
وأوضح يتيم يومه الاثنين، في معرض رده على سؤال شفوي حول ''إنجاح الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات'' تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال جلسة عمومية للمجلس، أن ''مقاربة الحكومة تقوم على

شوف تيفي:

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الحكومة "جادة في الحوار الاجتماعي وحريصة على تحسين أوضاع الشغيلة في حدود إمكانيات الدولة".
وأوضح يتيم يومه الاثنين، في معرض رده على سؤال شفوي حول "إنجاح الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال جلسة عمومية للمجلس، أن "مقاربة الحكومة تقوم على إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضررا من الموظفين والمستخدمين".

وأضاف يتيم، "إذا كان تحسين الدخل "مسألة جوهرية"، فان هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية منها تعزيز استقرار مناخ الأعمال وتطوير الممارسة التعاقدية والاتفاقية الجماعية والنهوض بالمناخ الاجتماعي للأعمال من خلال النهوض باستقرار علاقات الشغل وتطوير التشريع الاجتماعي بما يستجيب لتحديات المنافسة ويضمن العمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة"، معتبرا أن إنجاح الحوار "مسؤولية جماعية".

وأوضح الوزير، أنه منذ اليوم الأول لتنصيب الحكومة عملت هذه الأخيرة على تعزيز التواصل والتشاور من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والقطاعي والمقاولات، و"السعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم، ومسؤول يقوم على توازن منطقي في واجبات ومسؤوليات والتزامات كافة الأطراف".

وأشار يتيم، إلى أن الحكومة تقدمت بعرض رصد له غلاف مالي يتراوح ما بين 6 و7 ملايير درهم، ويتضمن الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر بـ300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي.

كما تضمن العرض الحكومي، يتابع الوزير، إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8 و9، إلى جانب الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي، فضلا عن تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9.

وذكر يتيم بأنه بعدما طالبت المركزيات النقابية، بإعادة النظر في العرض الحكومي ومواصلة الحوار بعد احتفالات فاتح ماي 2018، واصلت الحكومة سلسلة من اللقاءات على أمل التوصل إلى اتفاق كان آخرها خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أن الحكومة "تفاعلت" مع بعض مطالب النقابات، حيث اقترحت تحمل الشطر الرابع من الاقتطاعات برسم المساهمة في تقاعد الموظفين، كما استجابت لطلب بعض المركزيات النقابية برفع الزيادة في الأجور إلى 400 درهم بدل 300 درهم، مبرزا أن مشروع الاتفاق تضمن أيضا اقتراح جدولة زمنية محددة لمواصلة الحوار حول جميع القضايا العالقة، موزعة على أربع محطات رئيسية.

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