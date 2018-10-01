 عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم إثر حادث انحراف القطار ببوقنادل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته علاقات جنسية مع المدعيتين الرئيسيتين بتهمة الاغتصاب | دولي

بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته ''علاقات جنسية'' مع المدعيتين الرئيسيتين

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم | بوليتيك

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم

عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم إثر حادث انحراف القطار ببوقنادل | بوليتيك

عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم

استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك

استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار

عبد اللطيف وهبي: زرت بنكيران لأن ديننا الحنيف أوصى على الجار وتكلمنا حول كل شيء ولا شيء | بوليتيك

عبد اللطيف وهبي: زرت بنكيران لأن ديننا الحنيف أوصى على الجار وتكلمنا حول كل شيء ولا شيء

تركيا: لا شيء سيبقى سرا في التحقيق حول مقتل خاشقجي | بوليتيك

تركيا: ''لا شيء سيبقى سرا'' في التحقيق حول مقتل خاشقجي

عاجل..بعد انتشار الفيديو: الإطاحة بالمتورطين في عملية الاعتداء على شابة بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..بعد انتشار الفيديو: الإطاحة بالمتورطين في عملية الاعتداء على شابة بمراكش

بالتفاصيل..هذه هي الاتفاقيات التي أشرف الملك محمد السادس على توقيعها لتأهيل المدن العتيقة بمراكش | بوليتيك

بالتفاصيل..هذه هي الاتفاقيات التي أشرف الملك محمد السادس على توقيعها لتأهيل المدن العتيقة بمراكش

الملك محمد السادس يدخل البهجة على ساكنة المدينة العتيقة بمراكش من خلال هذا المشروع الكبير | بوليتيك

الملك محمد السادس يدخل البهجة على ساكنة المدينة العتيقة بمراكش من خلال هذا المشروع الكبير

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم إثر حادث انحراف القطار ببوقنادل

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 21:32 عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم إثر حادث انحراف القطار ببوقنادل | بوليتيك
عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم إثر حادث انحراف القطار ببوقنادل
قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين، إنه تم تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين في حادث انحراف القطار ببوقنادل وذويهم .

شوف تيفي:

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين، إنه تم تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين في حادث انحراف القطار ببوقنادل وذويهم .

وأوضح اعمارة، في معرض رده على سؤال محوري حول "حيثيات الحادثة المفجعة للقطار الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء" خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن هذه اللجنة التي يشرف عليها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تتألف من أطباء نفسانيين ومختص في القانون ووكلاء التأمين، حيث قامت هذه اللجنة بزيارة للمصابين وعائلات الضحايا.

وكشف الوزير، بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة بعد الحادثة، على أنه تم قطع التيار الكهربائي، وتوقيف حركة سير القطارات، وتوقيف بيع التذاكر، وإعلام السلطات الترابية، وتجنيد فرق الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وتقديم الإسعافات الأولية وتأمين مكان الحادث، بالإضافة إلى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والحوامات الطبية لنقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالرباط، ومستشفى مولاي عبد الله بسلا.

كما تم على مستوى الإنصات والمواكبة، يضيف الوزير، إطلاق خلية على مستوى المكتب استنفرت حوالي 210 من المتعاونين، بالمحطات وبمركز العلاقات مع الزبناء، ووضع رقم أخضر بالمجان رهن إشارة الضحايا والمصابين للإرشاد للحقوق القانونية في إطار المسؤولية المدنية للمكتب التي تغطيها شركة التأمين.

وأكد الوزير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحثا قضائيا لاستجلاء حقيقة ما وقع حيث باشرت مصالح الدرك الملكي الاستماع لكافة الشهود والمسؤولين، وكل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وكذا الإطلاع على كل الوثائق التنظيمية والتقنية المتعلقة بالحادث، مضيفا أن هناك تحقيقا ثانيا فتح على مستوى المكتب من طرف خبراء مختصين لاستجلاء حيثيات الحادثة.

وأفاد بأن "التحقيقات لا زالت جارية لحد الساعة وستعلن نتائجها"، مشيرا إلى أنه سيتم بعد الانتهاء من البحث القضائي الجاري تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عبد القادر اعمارة لجنة متعددة الاختصاصات تقديم الدعم النفسي المصابين انحراف القطار بوقنادل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم | بوليتيك

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم

استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك

استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار

عبد اللطيف وهبي: زرت بنكيران لأن ديننا الحنيف أوصى على الجار وتكلمنا حول كل شيء ولا شيء | بوليتيك

عبد اللطيف وهبي: زرت بنكيران لأن ديننا الحنيف أوصى على الجار وتكلمنا حول كل شيء ولا شيء

تركيا: لا شيء سيبقى سرا في التحقيق حول مقتل خاشقجي | بوليتيك

تركيا: ''لا شيء سيبقى سرا'' في التحقيق حول مقتل خاشقجي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صــادم..مشرملين قطعو لشاب فكازا يديه بسيف كبير و هذه القصة الكاملة | بــووز
منذ 3 ساعات

فيديو صــادم..مشرملين قطعو لشاب فكازا يديه بسيف كبير و هذه القصة الكاملة

لحظة محاولة انتحار سيدة بعد حكمٍ بإفراغ منزلها بشارع الفداء بالبيضاء | بــووز

لحظة محاولة انتحار سيدة بعد حكمٍ بإفراغ منزلها بشارع الفداء بالبيضاء

بالفيديو..شهادات صادمة عن واقعة دهس تلاميذ ثانوية ببرشيد..شفنا الولد مات و مقسوم من الظهر ديالو | بــووز

بالفيديو..شهادات صادمة عن واقعة دهس تلاميذ ثانوية ببرشيد..شفنا الولد مات و مقسوم من الظهر ديالو

بعد وفاة زميلهم..تصريحات صادمة لتلاميذ الثانوية التي شهدت عملية دهس خطيرة ببرشيد..سيمانة وهو كيدير الرالي بطوموبيلة ديال الكراء | بــووز

بعد وفاة زميلهم..تصريحات صادمة لتلاميذ الثانوية التي شهدت عملية دهس خطيرة ببرشيد..سيمانة وهو كيدير الرالي بطوموبيلة ديال الكراء

﻿

آخر المستجدات

بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته علاقات جنسية مع المدعيتين الرئيسيتين بتهمة الاغتصاب | دولي
منذ 26 دقيقة

بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته ''علاقات جنسية'' مع المدعيتين الرئيسيتين

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم | بوليتيك

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم

عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم إثر حادث انحراف القطار ببوقنادل | بوليتيك

عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم

استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك

استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.