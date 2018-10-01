استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار ﻿

رفضت محكمة الاستئناف بالبيضاء قبل قليل من يومه الإثنين خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم 24″، جميع طلبات وملتمسات دفاعه التي تقدم بها، اليوم قبل انطلاق مرافعة

شوف تيفي

رفضت محكمة الاستئناف بالبيضاء قبل قليل من يومه الإثنين خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24″، جميع طلبات وملتمسات دفاعه التي تقدم بها، اليوم قبل انطلاق مرافعة المحامي عبد الصمد الادريسي .

وحسب مصادر "شوف تيفي" فالطلبات التي رفضتها الهيئة التي ثبت في الحكم برئاسة القاضي بوشعيب فريح ، وهي " إجراء خبرة طبية نفسية على بوعشرين، وسحب نتائج الخبرة التي أنجزها الدرك الملكي على الفيديوهات الجنسية المنسوبة لبوعشرين..."، وهو ما اعتبرته هيئة دفاع الضحايا مضيعة للوقت قبل أن تدخل الهيئة في المداولة لقول كلمتها في طلبات دفاع بوعشرين.

جدير بالذكر أن بوعشرين يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.