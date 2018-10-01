 استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته علاقات جنسية مع المدعيتين الرئيسيتين بتهمة الاغتصاب | دولي

بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته ''علاقات جنسية'' مع المدعيتين الرئيسيتين

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم | بوليتيك

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم

عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم إثر حادث انحراف القطار ببوقنادل | بوليتيك

عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم

استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك

استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار

عبد اللطيف وهبي: زرت بنكيران لأن ديننا الحنيف أوصى على الجار وتكلمنا حول كل شيء ولا شيء | بوليتيك

عبد اللطيف وهبي: زرت بنكيران لأن ديننا الحنيف أوصى على الجار وتكلمنا حول كل شيء ولا شيء

تركيا: لا شيء سيبقى سرا في التحقيق حول مقتل خاشقجي | بوليتيك

تركيا: ''لا شيء سيبقى سرا'' في التحقيق حول مقتل خاشقجي

عاجل..بعد انتشار الفيديو: الإطاحة بالمتورطين في عملية الاعتداء على شابة بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..بعد انتشار الفيديو: الإطاحة بالمتورطين في عملية الاعتداء على شابة بمراكش

بالتفاصيل..هذه هي الاتفاقيات التي أشرف الملك محمد السادس على توقيعها لتأهيل المدن العتيقة بمراكش | بوليتيك

بالتفاصيل..هذه هي الاتفاقيات التي أشرف الملك محمد السادس على توقيعها لتأهيل المدن العتيقة بمراكش

الملك محمد السادس يدخل البهجة على ساكنة المدينة العتيقة بمراكش من خلال هذا المشروع الكبير | بوليتيك

الملك محمد السادس يدخل البهجة على ساكنة المدينة العتيقة بمراكش من خلال هذا المشروع الكبير

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 20:53 استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك
استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار
رفضت محكمة الاستئناف بالبيضاء قبل قليل من يومه الإثنين خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم 24″، جميع طلبات وملتمسات دفاعه التي تقدم بها، اليوم قبل انطلاق مرافعة

شوف تيفي

رفضت محكمة الاستئناف بالبيضاء قبل قليل من يومه الإثنين خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24″، جميع طلبات وملتمسات دفاعه التي تقدم بها، اليوم قبل انطلاق مرافعة المحامي عبد الصمد الادريسي .

وحسب مصادر "شوف تيفي" فالطلبات التي رفضتها الهيئة التي ثبت في الحكم برئاسة القاضي بوشعيب فريح ، وهي " إجراء خبرة طبية نفسية على بوعشرين، وسحب نتائج الخبرة التي أنجزها الدرك الملكي على الفيديوهات الجنسية المنسوبة لبوعشرين..."، وهو ما اعتبرته هيئة دفاع الضحايا مضيعة للوقت قبل أن تدخل الهيئة في المداولة لقول كلمتها في طلبات دفاع بوعشرين.

 جدير بالذكر أن بوعشرين يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوغ تيفيالمحكمةالاستئنافالدار البيضاءالمغرببوعشرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم | بوليتيك

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم

عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم إثر حادث انحراف القطار ببوقنادل | بوليتيك

عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم إثر حادث انحراف القطار ببوقنادل

عبد اللطيف وهبي: زرت بنكيران لأن ديننا الحنيف أوصى على الجار وتكلمنا حول كل شيء ولا شيء | بوليتيك

عبد اللطيف وهبي: زرت بنكيران لأن ديننا الحنيف أوصى على الجار وتكلمنا حول كل شيء ولا شيء

تركيا: لا شيء سيبقى سرا في التحقيق حول مقتل خاشقجي | بوليتيك

تركيا: ''لا شيء سيبقى سرا'' في التحقيق حول مقتل خاشقجي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صــادم..مشرملين قطعو لشاب فكازا يديه بسيف كبير و هذه القصة الكاملة | بــووز
منذ 3 ساعات

فيديو صــادم..مشرملين قطعو لشاب فكازا يديه بسيف كبير و هذه القصة الكاملة

لحظة محاولة انتحار سيدة بعد حكمٍ بإفراغ منزلها بشارع الفداء بالبيضاء | بــووز

لحظة محاولة انتحار سيدة بعد حكمٍ بإفراغ منزلها بشارع الفداء بالبيضاء

بالفيديو..شهادات صادمة عن واقعة دهس تلاميذ ثانوية ببرشيد..شفنا الولد مات و مقسوم من الظهر ديالو | بــووز

بالفيديو..شهادات صادمة عن واقعة دهس تلاميذ ثانوية ببرشيد..شفنا الولد مات و مقسوم من الظهر ديالو

بعد وفاة زميلهم..تصريحات صادمة لتلاميذ الثانوية التي شهدت عملية دهس خطيرة ببرشيد..سيمانة وهو كيدير الرالي بطوموبيلة ديال الكراء | بــووز

بعد وفاة زميلهم..تصريحات صادمة لتلاميذ الثانوية التي شهدت عملية دهس خطيرة ببرشيد..سيمانة وهو كيدير الرالي بطوموبيلة ديال الكراء

﻿

آخر المستجدات

بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته علاقات جنسية مع المدعيتين الرئيسيتين بتهمة الاغتصاب | دولي
منذ 15 دقيقة

بعد شهور من الإنكار ...طارق رمضان يعترف لأول مرة بإقامته ''علاقات جنسية'' مع المدعيتين الرئيسيتين

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم | بوليتيك

الحكومة توافق على زيادة 400 درهم للموظفين ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم

عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم إثر حادث انحراف القطار ببوقنادل | بوليتيك

عبد القادر اعمارة: تم تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم

استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك

استئنافية البيضاء تصدم بوعشرين بهذا القرار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.