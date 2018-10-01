عبد اللطيف وهبي: زرت بنكيران لأن ديننا الحنيف أوصى على الجار وتكلمنا حول كل شيء ولا شيء ﻿

امتنع عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عن التعليق حول سبب زيارته لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق.

شوف تيفي:

امتنع عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عن التعليق حول سبب زيارته لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق.

وقال وهبي في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" يومه الاثنين، أن "سبب زيارتي لبنكيران، راجع الى أن ديننا الحنيف أوصى على الجيران والأصدقاء، وهو جاري في المكتب وكان جاري سياسيا حين كنا في البرلمان".

وأضاف القيادي في البام، "لقد تحدثنا في كل شي وحول لا شيء، تكلمنا في كثير من الأشياء.. في السياسة، في الذكريات، في القضايا المطروحة وكل ما يهمنا،.. خليها هكاك".

وأوضح وهبي أنه لا يمكن لي الحديث حول ما دار بيني وبين بنكيران، لاني لم آخد الإذن منه".