تركيا: ''لا شيء سيبقى سرا'' في التحقيق حول مقتل خاشقجي ﻿

كشفت الرئاسة التركية قبل قليل من يومه الإثنين، في قصاصة خبرية نشرتها إذاعة ''مونت كارلو'' أن ''لا شيء سيبقى سرا'' في التحقيق حول مقتل خاشقجي

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كشفت الرئاسة التركية قبل قليل من يومه الإثنين، في قصاصة خبرية نشرتها إذاعة ''مونت كارلو'' أن ''لا شيء سيبقى سرا'' في التحقيق حول مقتل خاشقجي

وصرح رجب طيب أردوغان أمام البرلمان التركي، صباح يومه الإثنين، بأنه '' يأمل في التوصل إلى أدلة مقنعة في التحقيق بقضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي''.

وأضاف أردوغان، وفقا لما أوردته قناة ''روسيا اليوم'' :'' أن البحث في القنصلية السعودية حيث اختفى خاشقجي قبل أسبوعين سيستمر، وهدفنا التوصل إلى أدلة مقنعة في التحقيق بهذه القضية''.

كما سبق أن صرح الرئيس التركي، يوم أمس الأحد، ''إنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء 23 أكتوبر''.