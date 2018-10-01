عاجل..بعد انتشار الفيديو: الإطاحة بالمتورطين في عملية الاعتداء على شابة بمراكش ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة السرقة بالعنف بواسطة

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة السرقة بالعنف بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما كانا قد ظهرا في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وهما بصدد تعريض سيدة لمحاولة سرقة حقيبتها اليدوية عند مدخل منزلها بمدينة مراكش، أحدهما مستعملا سكينا من الحجم الكبير، قبل أن يتعذر عليهما تنفيذ الجريمة بسبب مقاومة الضحية.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث المنجزة مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، حيث تبين أنهما متورطان في ارتكاب جريمة سرقة مماثلة استهدفت سائحة أجنبية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من إمكانية تورطهما المحتمل في اقتراف جرائم سرقة مماثلة.