بالتفاصيل..هذه هي الاتفاقيات التي أشرف الملك محمد السادس على توقيعها لتأهيل المدن العتيقة بمراكش ﻿

في ما يلي الاتفاقيات -الإطار الأربع، التي تم توقيعها اليوم الاثنين بمراكش تحت رئاسة الملك محمد السادس، بمناسبة تقديم برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة بكل من سلا ومكناس وتطوان والصويرة.

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في ما يلي الاتفاقيات -الإطار الأربع، التي تم توقيعها اليوم الاثنين بمراكش تحت رئاسة الملك محمد السادس، بمناسبة تقديم برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة بكل من سلا ومكناس وتطوان والصويرة.

وتهم الاتفاقية -الإطار الأولى برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة بسلا، وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال.

كما وقعها عبد الواحد القباج رئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحمد امهيدية والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، وعبد الصمد السكال رئيس مجلس جهة الرباط -سلا -القنيطرة، وعبد الرحمان بن علي عامل عمالة سلا، وحماني أمحزون رئيس مجلس عمالة سلا، عمدة مدينة سلا، وجامع المعتصم رئيس جماعة سلا، وعبد الرحمان إفراسن المدير العام لشركة الرباط الجهة للتهيئة.

ووقع الاتفاقية -الإطار الثانية، المرتبطة بإعادة تأهيل وتثمين المدينة العتيقة بمكناس السادة عبد الوافي لفتيت، أحمد التوفيق وعبد الأحد الفاسي الفهري، ومحمد ساجد، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد الأعرج.

كما وقعها السادة عبد الواحد القباج وسعيد زنيبر والي جهة فاس -مكناس وامحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس -مكناس، وعبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس، والتهامي اللحكي رئيس مجلس عمالة مكناس، وعبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس، ورؤوف محمد الإسماعيلي رئيس جماعة مشور الستينية، وفؤاد السرغيني المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس.

أما الاتفاقية الإطار الثالثة، والمرتبطة بالبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، وأحمد التوفيق، وعبد الأحد الفاسي الفهري، ومحمد ساجد، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد الأعرج. كما وقعها كل من السادة عبد الواحد القباج، ومحمد اليعقوبي والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وإلياس العماري رئيس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، ويونس التازي عامل إقليم تطوان، العربي المطني رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، ونور الدين الهاروشي النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، ومنير البويسفي المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال.

وتهم الاتفاقية الإطار الرابعة البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة بالصويرة، ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت وأحمد التوفيق وعبد الأحد الفاسي الفهري، ومحمد ساجد، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد الأعرج، وعبد الواحد القباج، وكريم قسي لحلو والي جهة مراكش -آسفي، وأحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش -آسفي، وعادل المالكي عامل إقليم الصويرة، وهشام جباري رئيس جماعة الصويرة، وبدر كنوني رئيس مجموعة العمران