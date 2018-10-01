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حارس سجن يورط زوجة بوعشرين ​وهذا هو مصيره

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 19:13 حارس سجن يورط زوجة بوعشرين ​وهذا هو مصيره | بوليتيك
حارس سجن يورط زوجة بوعشرين ​وهذا هو مصيره
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية عين السبع، أدخلت ملف موظف السجن وابن خالة توفيق بوعشرين إلى المداولة، مساء يومه الاثنين ، وتم تحديد تاريخ 24 من شهر أكتوبر الجاري

​شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أن الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية عين السبع، أدخلت ملف موظف السجن وابن خالة توفيق بوعشرين إلى المداولة، مساء يومه الاثنين ، وتم تحديد تاريخ 24 من شهر أكتوبر الجاري موعدا للنطق بالحكم.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فقد عرفت الجلسة إحضار المتهمين في حالة اعتقال من المركب السجني عكاشة، كما اعتبرت هيئة الحكم الملف جاهز للمناقشة.

ونفى موظف السجن علمه بمحتويات الوثائق التي مده بها قريب بوعشرين قصد إدخالها له داخل زنزانته بسجن عين البرجة، واعتبرها صفحات بيضاء .

وأوضح الموظف التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون أن زوجة بوعشرين طلبت منه مدها برقم هاتفه حتى تطمأن على الحالة الصحية لزوجها، إلا أنها بعد أيام طلبت منه ادخال بعض الوثائق إلى زوجها عن طريق قريب لها، مبرزا أنه لم يعلم محتويات الأوراق التي سلمت له بحكم انها كانت ملفوفة داخل محارم ورقية هواتف نقالة.

ونفى تسلمه أي مبالغ مالية، مشيرا أن مبلغ 300 درهم الذي ضبطته الشرطة بحوزته كان قد سحبه من الشباك الأوتوماتيكي.

وتشبث قريب بوعشرين بأقواله لدى الضابطة القضائية ونفى أمام هيئة الحكم جميع التهم المنسوبة اليه، مبرزا أنه سلم حارس السجن كيسا للأكل فقط ثم التزم الصمت.

هذا ويتابع المتهمان من أجل إيصال ممنوعات إلى سجين ومحاولة إدخال منوعات إلى السجن والارتشاء،والمشاركة.

‫شوف تيفي

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