عاجل..تزامنا مع قضية خاشقجي: هاكرز يقرصنون موقع مؤتمر الاستثمار السعودي ﻿

قام قراصنة إنترنت، يومه الاثنين، باختراق موقع مؤتمر الاستثمار السعودي على الإنترنت، وتركوا رسالة تندد بالحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وبمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بإسطنبول.

"شوف تيفي"

قام قراصنة إنترنت، يومه الاثنين، باختراق موقع مؤتمر الاستثمار السعودي على الإنترنت، وتركوا رسالة تندد بالحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وبمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بإسطنبول.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة "الجزيرة" قبل قليل فإن القراصنة، انتقدوا النظام السعودي، وحملوه مسؤولية الحروب بدولتي اليمن وسوريا، بالإضافة إلى تحميل هذا النظام مسؤولية وفاة الصحافي جمال غاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

وأوضحت القناة القطرية أن القراصنة اتهموا في الرسالة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووضعوا صورة له وهو يحمل سيفا، قبل أن يخرج الموقع عن الخدمة.