هيئة دفاع بوعشرين تُــعرقل أشغال محاكمته باستئنافية الدارالبيضاء ﻿

انطلقت قبل قليل، من يومه الاثنين، جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مالك يومية ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم 24″، المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

شوف تيفي

انطلقت قبل قليل، من يومه الاثنين، جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24″، المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

وحسب مصادرنا لا زالت أطوار المحاكمة متوقفة ، حيث عرقل النقيب محمد زيان أشغال المحاكمة ، بدعوى التدخلات التي تسبق مرافعات هيئة دفاع بوعشرين ، وهو الشيء الذي ترفضه هيئة دفاع الضحايا لحدود اللحظة وتسبب في عراك بين أطراف الدفاع.

ومن المنتظر أن ينطلق المحامي عبد الصمد الإدريسي، في مرافعته والتي ستكون طويلة ومليئة بالتفاصيل التي سيحاول من خلالها إثبات رواية بوعشرين في الملف والاعتماد على توصيات النقيب بوعشرين حسب مصادرنا .

جدير بالذكر أن بوعشرين يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.