 هيئة دفاع بوعشرين تُــعرقل أشغال محاكمته باستئنافية الدارالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يدخل البهجة على ساكنة المدينة العتيقة بمراكش من خلال هذا المشروع الكبير | بوليتيك

الملك محمد السادس يدخل البهجة على ساكنة المدينة العتيقة بمراكش من خلال هذا المشروع الكبير

حارس سجن يورط زوجة بوعشرين ​وهذا هو مصيره | بوليتيك

حارس سجن يورط زوجة بوعشرين ​وهذا هو مصيره

عاجل..تزامنا مع قضية خاشقجي: هاكرز يقرصنون موقع مؤتمر الاستثمار السعودي | دولي

عاجل..تزامنا مع قضية خاشقجي: هاكرز يقرصنون موقع مؤتمر الاستثمار السعودي

هيئة دفاع بوعشرين تُــعرقل أشغال محاكمته باستئنافية الدارالبيضاء | بوليتيك

هيئة دفاع بوعشرين تُــعرقل أشغال محاكمته باستئنافية الدارالبيضاء

حقيقة ما دار بين الوزير الرميد ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري | بوليتيك

حقيقة ما دار بين الوزير الرميد ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري

فيديو يرعب المغاربة.. بعد المحمدية..شاب هاز سيف يهدد بقطع الرؤوس | حوادث و حقوق

فيديو يرعب المغاربة.. بعد المحمدية..شاب هاز سيف يهدد بقطع الرؤوس

بعد حلوى البرلمان.. كأس شاي يكلف جماعة بأزمور 2500 درهم | بوليتيك

بعد حلوى البرلمان.. كأس شاي يكلف جماعة بأزمور 2500 درهم

عاجل.. وفاة تلميذ أصيب في حادث دهس سيارة لتلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ببرشيد | حوادث و حقوق

عاجل.. وفاة تلميذ أصيب في حادث دهس سيارة لتلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ببرشيد

لجنة متعددة الاختصاصات في زيارة لضحايا قطار بوقنادل وعائلاتهم..وهذا ما قامت به لتعويضهم ماديا.. | مجتمع

لجنة متعددة الاختصاصات في زيارة لضحايا قطار بوقنادل وعائلاتهم..وهذا ما قامت به لتعويضهم ماديا..

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

هيئة دفاع بوعشرين تُــعرقل أشغال محاكمته باستئنافية الدارالبيضاء

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 18:09 هيئة دفاع بوعشرين تُــعرقل أشغال محاكمته باستئنافية الدارالبيضاء | بوليتيك
هيئة دفاع بوعشرين تُــعرقل أشغال محاكمته باستئنافية الدارالبيضاء
انطلقت قبل قليل، من يومه الاثنين، جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مالك يومية ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم 24″، المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

شوف تيفي

انطلقت قبل قليل، من يومه الاثنين، جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24″، المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

وحسب مصادرنا لا زالت أطوار المحاكمة متوقفة ، حيث عرقل النقيب محمد زيان أشغال المحاكمة ، بدعوى التدخلات التي تسبق مرافعات هيئة دفاع بوعشرين ، وهو الشيء الذي ترفضه هيئة دفاع الضحايا لحدود اللحظة وتسبب في عراك بين أطراف الدفاع.

ومن المنتظر أن ينطلق المحامي عبد الصمد الإدريسي، في مرافعته والتي ستكون طويلة ومليئة بالتفاصيل التي سيحاول من خلالها إثبات رواية بوعشرين في الملف والاعتماد على توصيات النقيب بوعشرين حسب مصادرنا .

جدير بالذكر أن بوعشرين يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيالمحكمةالاستئنافالدار البيضاءالمغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يدخل البهجة على ساكنة المدينة العتيقة بمراكش من خلال هذا المشروع الكبير | بوليتيك

الملك محمد السادس يدخل البهجة على ساكنة المدينة العتيقة بمراكش من خلال هذا المشروع الكبير

حارس سجن يورط زوجة بوعشرين ​وهذا هو مصيره | بوليتيك

حارس سجن يورط زوجة بوعشرين ​وهذا هو مصيره

حقيقة ما دار بين الوزير الرميد ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري | بوليتيك

حقيقة ما دار بين الوزير الرميد ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري

بعد حلوى البرلمان.. كأس شاي يكلف جماعة بأزمور 2500 درهم | بوليتيك

بعد حلوى البرلمان.. كأس شاي يكلف جماعة بأزمور 2500 درهم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بوعشرين يقصف زيان بطريقة غير مباشرة وهذا ما قاله عن زوجة المتهم | بــووز
منذ 43 دقيقة

بالفيديو..بوعشرين يقصف زيان بطريقة غير مباشرة وهذا ما قاله عن زوجة المتهم

حصري و بالفيديو..التلميذة التي نجت من حادث دهس برشيد تكشف الرواية الكاملة بعد مقتل زميلها | بــووز

حصري و بالفيديو..التلميذة التي نجت من حادث دهس برشيد تكشف الرواية الكاملة بعد مقتل زميلها

صــادم و بالفيديو..بوعشرين يعترف..الفيديوهات الجنسية صحيحة و كيبانو فيهم الضحايا كيمارسو الجنس بطريقة رضائية | بــووز

صــادم و بالفيديو..بوعشرين يعترف..الفيديوهات الجنسية صحيحة و كيبانو فيهم الضحايا كيمارسو الجنس بطريقة رضائية

النقيب بوعشرين يكشف أسباب انسحابه من ملف الصحفي بوعشرين و يقصف المتطاولين على مهنة المحاماة | بــووز

النقيب بوعشرين يكشف أسباب انسحابه من ملف الصحفي بوعشرين و يقصف المتطاولين على مهنة المحاماة

﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يدخل البهجة على ساكنة المدينة العتيقة بمراكش من خلال هذا المشروع الكبير | بوليتيك
منذ 7 دقائق

الملك محمد السادس يدخل البهجة على ساكنة المدينة العتيقة بمراكش من خلال هذا المشروع الكبير

حارس سجن يورط زوجة بوعشرين ​وهذا هو مصيره | بوليتيك

حارس سجن يورط زوجة بوعشرين ​وهذا هو مصيره

عاجل..تزامنا مع قضية خاشقجي: هاكرز يقرصنون موقع مؤتمر الاستثمار السعودي | دولي

عاجل..تزامنا مع قضية خاشقجي: هاكرز يقرصنون موقع مؤتمر الاستثمار السعودي

هيئة دفاع بوعشرين تُــعرقل أشغال محاكمته باستئنافية الدارالبيضاء | بوليتيك

هيئة دفاع بوعشرين تُــعرقل أشغال محاكمته باستئنافية الدارالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.