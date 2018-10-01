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بعد حلوى البرلمان.. كأس شاي يكلف جماعة بأزمور 2500 درهم

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 15:29 بعد حلوى البرلمان.. كأس شاي يكلف جماعة بأزمور 2500 درهم | بوليتيك
بعد حلوى البرلمان.. كأس شاي يكلف جماعة بأزمور 2500 درهم
بعد حلوى البرلمان التي خلقت ضجة واسعة، شهدت الجلسة الثانية لدورة أكتوبر لسنة 2018 التي انعقدت مؤخرا بمقر المجلس الحضري بمدينة أزمور فضيحة أخرى.

شوف تيفي 

بعد حلوى البرلمان التي خلقت ضجة واسعة، شهدت الجلسة الثانية لدورة أكتوبر لسنة 2018 التي انعقدت مؤخرا بمقر المجلس الحضري بمدينة أزمور فضيحة أخرى.

 وحسب ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2018، فإن مجموعة من المستشارين من المعارضة كشفوا أن كأس شاي بلغ ثمنه في فصل استقبال الضيوف 2500 درهم.

 وأضافت اليومية، أن النائبة السادسة عن فيدرالية اليسار انتفضت في وجه رئيس الفيدرالية نفسها واتهمته بالتبذير العشوائي لميزانية التسيير، مؤكدة أن الإعتماد المالي 20 مليون سنتيم لإستقبال الضيوف يستنزف في غير محله.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي كأس شاي جماعة الجلسة الثانية لدورة أكتوبر المجلس الحضري بمدينة أزمور

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