عاجل.. وفاة تلميذ أصيب في حادث دهس سيارة لتلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ببرشيد ﻿

علمت ''شوف يتفي'' من مصدر مطلع أن التلميذ المسمى ''أيوب'' والذي أصيب في حادث الدهس أمام الثانوية التأهيلية الجديدة ببرشيد، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل من يومه الاثنين، داخل المستشفى الجامعي ابن رشد

"شوف تيفي"

وأوضح المصدر ذاته أن الجروح البليغة التي أصيب بها "أيوب" على مستوى الرأس، أنهت حياته بالرغم من تلقيه للإسعافات اللازمة مباشرة بعد وصوله لمستشفى ابن رشد.

تجدر الإشارة إلى أن تلاميذ الثانوية التأهيلية الجديدة بمدينة برشيد، عاشوا الرعب والهلع الشديد، يومه الاثنين، بعد قيام سيارة تسير بسرعة جنونية، بدهس أربعة من زملائهم ما تسبب في إصابتهم بجروح جد خطيرة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بسيارة من نوع داسيا، كانت تسير بسرعة جنونية بالشارع الذي تتواجد به المؤسسة التعليمية، قبل أن تدهس أربعة تلاميذ تم نقل اثنين منهما إلى مدينة الدار البيضاء، نظرا لخطورة حالتهما الصحية.

وأكدت المصادر ذاتها أن ثلاثة أشخاص، كانوا على متن السيارة، التحقوا مباشرة بعد وقوع الحادث بمصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية لبرشيد.