 عاجل.. وفاة تلميذ أصيب في حادث دهس سيارة لتلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ببرشيد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو يرعب المغاربة.. بعد المحمدية..شاب هاز سيف يهدد بقطع الرؤوس | حوادث و حقوق

فيديو يرعب المغاربة.. بعد المحمدية..شاب هاز سيف يهدد بقطع الرؤوس

بعد حلوى البرلمان.. كأس شاي يكلف جماعة بأزمور 2500 درهم | بوليتيك

بعد حلوى البرلمان.. كأس شاي يكلف جماعة بأزمور 2500 درهم

عاجل.. وفاة تلميذ أصيب في حادث دهس سيارة لتلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ببرشيد | حوادث و حقوق

عاجل.. وفاة تلميذ أصيب في حادث دهس سيارة لتلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ببرشيد

لجنة متعددة الاختصاصات في زيارة لضحايا قطار بوقنادل وعائلاتهم..وهذا ما قامت به لتعويضهم ماديا.. | مجتمع

لجنة متعددة الاختصاصات في زيارة لضحايا قطار بوقنادل وعائلاتهم..وهذا ما قامت به لتعويضهم ماديا..

رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم | حوادث و حقوق

رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم

النقيب بوعشرين يعترف ما رأيته في الفيديوهات الجنسية لبوعشرين فساد وحديث الوسادة | مجتمع

النقيب بوعشرين يعترف ''ما رأيته في الفيديوهات الجنسية لبوعشرين فساد وحديث الوسادة ''

عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات | حوادث و حقوق

عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات

حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة

السلطات المغربية تقرر ترحيل جميع المشاركين في عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة صوب بلدانهم الأصلية وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل | مجتمع

السلطات المغربية تقرر ترحيل جميع المشاركين في عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة صوب بلدانهم

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

عاجل.. وفاة تلميذ أصيب في حادث دهس سيارة لتلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ببرشيد

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 14:19 عاجل.. وفاة تلميذ أصيب في حادث دهس سيارة لتلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ببرشيد | حوادث و حقوق
عاجل.. وفاة تلميذ أصيب في حادث دهس سيارة لتلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ببرشيد
علمت ''شوف يتفي'' من مصدر مطلع أن التلميذ المسمى ''أيوب'' والذي أصيب في حادث الدهس أمام الثانوية التأهيلية الجديدة ببرشيد، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل من يومه الاثنين، داخل المستشفى الجامعي ابن رشد

"شوف تيفي"

 

وأوضح المصدر ذاته أن الجروح البليغة التي أصيب بها "أيوب" على مستوى الرأس، أنهت حياته بالرغم من تلقيه للإسعافات اللازمة مباشرة بعد وصوله لمستشفى ابن رشد.

تجدر الإشارة إلى أن تلاميذ الثانوية التأهيلية الجديدة بمدينة برشيد، عاشوا الرعب والهلع الشديد، يومه الاثنين، بعد قيام سيارة تسير بسرعة جنونية، بدهس أربعة من زملائهم ما تسبب في إصابتهم بجروح جد خطيرة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بسيارة من نوع داسيا، كانت تسير بسرعة جنونية بالشارع الذي تتواجد به المؤسسة التعليمية، قبل أن تدهس أربعة تلاميذ تم نقل اثنين منهما إلى مدينة الدار البيضاء، نظرا لخطورة حالتهما الصحية.

وأكدت المصادر ذاتها أن ثلاثة أشخاص، كانوا على متن السيارة، التحقوا مباشرة بعد وقوع الحادث بمصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية لبرشيد.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السيارة الثانوية التأهيلية تلاميذ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو يرعب المغاربة.. بعد المحمدية..شاب هاز سيف يهدد بقطع الرؤوس | حوادث و حقوق

فيديو يرعب المغاربة.. بعد المحمدية..شاب هاز سيف يهدد بقطع الرؤوس

رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم | حوادث و حقوق

رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم

عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات | حوادث و حقوق

عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات

حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صــادم و بالفيديو..بوعشرين يعترف..الفيديوهات الجنسية صحيحة و كيبانو فيهم الضحايا كيمارسو الجنس بطريقة رضائية | بــووز
منذ 15 دقيقة

صــادم و بالفيديو..بوعشرين يعترف..الفيديوهات الجنسية صحيحة و كيبانو فيهم الضحايا كيمارسو الجنس بطريقة رضائية

النقيب بوعشرين يكشف أسباب انسحابه من ملف الصحفي بوعشرين و يقصف المتطاولين على مهنة المحاماة | بــووز

النقيب بوعشرين يكشف أسباب انسحابه من ملف الصحفي بوعشرين و يقصف المتطاولين على مهنة المحاماة

أول تصريح جد مؤثر لعائلة التلميذ اللي قتلو شاب خلال عملية دهس خطيرة ببرشيد...هاذي آخر حاجة دارها | خارج البلاطو

أول تصريح جد مؤثر لعائلة التلميذ اللي قتلو شاب خلال عملية دهس خطيرة ببرشيد...هاذي آخر حاجة دارها

فيديو يشعل الفيسبوك..مواطن يفضح طبيبة بإفران: الأب ديالي كيموت وهي مشات دير سبور.. | خارج البلاطو

فيديو يشعل الفيسبوك..مواطن يفضح طبيبة بإفران: ''الأب ديالي كيموت وهي مشات دير سبور..''

﻿

آخر المستجدات

فيديو يرعب المغاربة.. بعد المحمدية..شاب هاز سيف يهدد بقطع الرؤوس | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

فيديو يرعب المغاربة.. بعد المحمدية..شاب هاز سيف يهدد بقطع الرؤوس

بعد حلوى البرلمان.. كأس شاي يكلف جماعة بأزمور 2500 درهم | بوليتيك

بعد حلوى البرلمان.. كأس شاي يكلف جماعة بأزمور 2500 درهم

عاجل.. وفاة تلميذ أصيب في حادث دهس سيارة لتلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ببرشيد | حوادث و حقوق

عاجل.. وفاة تلميذ أصيب في حادث دهس سيارة لتلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ببرشيد

لجنة متعددة الاختصاصات في زيارة لضحايا قطار بوقنادل وعائلاتهم..وهذا ما قامت به لتعويضهم ماديا.. | مجتمع

لجنة متعددة الاختصاصات في زيارة لضحايا قطار بوقنادل وعائلاتهم..وهذا ما قامت به لتعويضهم ماديا..

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.