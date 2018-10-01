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لجنة متعددة الاختصاصات في زيارة لضحايا قطار بوقنادل وعائلاتهم..وهذا ما قامت به لتعويضهم ماديا..

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 14:13 لجنة متعددة الاختصاصات في زيارة لضحايا قطار بوقنادل وعائلاتهم..وهذا ما قامت به لتعويضهم ماديا.. | مجتمع
لجنة متعددة الاختصاصات في زيارة لضحايا قطار بوقنادل وعائلاتهم..وهذا ما قامت به لتعويضهم ماديا..
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن لجنة متعددة الاختصاصات شكلت بعد حادث قطار بوقنادل لمتابعة ملفات الضحايا الذين يخضعون حاليا للرعاية الطبية بالمستشفيات و عددهم 17

شوف تيفي

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن لجنة متعددة الاختصاصات شكلت بعد حادث قطار بوقنادل لمتابعة ملفات الضحايا الذين يخضعون حاليا للرعاية الطبية بالمستشفيات و عددهم 17 و كذا عائلات و أقرباء الضحايا المتوفون و الذين يبلغ عددهم 6، وحسب المصدر فإن اللجنة تشكلت من طبيب للشغل وطبيبين نفسانيين ، وإثنين من وكلاء التأمين و رئيس مركز السيكولوجية التطبيقية، وأعدت اللجنة المتعددة التخصصات برنامج عمل منذ وقوع الحادث، شمل زيارات للضحايا في المستشفيات كمؤازرة معنوية ونفسية مع الاستماع لشكاياتهم، وزيارة أهالي القتلى الذين لقوا حتفهم في القطار والاستماع لمطالبهم، مع تقييم الاحتياجات المعنوية و النفسية و الإدارية، وتوضيح المسطرة القانونية والإدارية المتعلقة بالتعويضات. وحسب المصدر المطلع فإن اللجنة المتعددة التخصصات زارت جميع الضحايا الذين يعانون من إصابات خطيرة وعددهم 17 ضحية في عدد من المستشفيات، كما زارت عائلات القتلى في الحادث في كل من مدينة الرباط، سلا، القنيطرة وسيدي سليمان، وبعد تقديم واجب العزاء والاستماع والمؤازرة النفسية والمعنوية، قامت بشرح الإجراءات الإدارية التي يجب سلكها للحصول على تعويض مادي في هذا الشأن. والاتصال بالرقم الأخضر للاستفسار والحصول على المعلومات والمساعدة.

 

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شــــوف تيفي المغرب قطار بوقنادل أطباء نفسيين فاجعة

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