رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي ، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أخضعت شريط الفيديو المنشور على شبكة الأنترنت، والذي يظهر فيه شخص بصدد تعريض فتاة لمحاولة اغتصاب بمنطقة خلاء، لخبرة تقنية من

شـــوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي ، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أخضعت شريط الفيديو المنشور على شبكة الأنترنت، والذي يظهر فيه شخص بصدد تعريض فتاة لمحاولة اغتصاب بمنطقة خلاء، لخبرة تقنية من طرف مختبر تحليل الآثار التكنولوجية، كما كل فت فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية على الصعيد الوطني بتحديد مكان ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتشخيص هوية المشتبه فيه والضحية اللذين يظهران في الشريط، فخلصت الأبحاث الى أن الجريمة تعود الى تاريخ 23 ماي 2016 بالدار البيضاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة أن الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة أوضحت أن شريط الفيديو المنشور يوثق لجريمة هتك عرض قاصر والسرقة تحت التهديد، وقعت في 23 ماي 2016 بمحاذاة منطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، وكانت ضحيتها فتاة قاصر تعرفت على المشتبه فيه الرئيسي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعرضها لاعتداء جنسي مقرون بالسرقة بمعية الشخص الذي قام بتصوير الشريط.

وأوضح البلاغ أن التحريات المنجزة، بتنسيق مع ولاية أمن الدار البيضاء، كشفت أن المشتبه فيهما سبق تقديمهما على التوالي أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27 ماي 2016 بالنسبة للمشتبه فيه الأول، وبتاريخ 27 أبريل 2017 بالنسبة للمشتبه فيه الثاني، حيث تمت إحالتهما على السيد قاضي الأحداث لكونهما كانا قاصرين أثناء ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.

وأضاف البلاغ أنه " وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء كانت قد أحالت المشتبه فيهما على السلطات القضائية المختصة التي أصدرت حكمها بالإدانة في هذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأنها باشرت أبحاثا وتحريات تقنية لتحديد الشخص أو الأشخاص الذين سربوا هذا الشريط بشكل يوحي بارتكاب جريمة جنسية جديدة".