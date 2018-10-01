 رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم | حوادث و حقوق

رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم

النقيب بوعشرين يعترف ما رأيته في الفيديوهات الجنسية لبوعشرين فساد وحديث الوسادة | مجتمع

النقيب بوعشرين يعترف ''ما رأيته في الفيديوهات الجنسية لبوعشرين فساد وحديث الوسادة ''

عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات | حوادث و حقوق

عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات

حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة

السلطات المغربية تقرر ترحيل جميع المشاركين في عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة صوب بلدانهم الأصلية وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل | مجتمع

السلطات المغربية تقرر ترحيل جميع المشاركين في عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة صوب بلدانهم

إصابة 12 جنديا بجروح خلال محاولة منع 300 مهاجرا من بلدان جنوب الصحراء من اجتياز الحاجز الفاصل بين الناظور ومليلية | حوادث و حقوق

إصابة 12 جنديا بجروح خلال محاولة منع 300 مهاجرا من بلدان جنوب الصحراء من اجتياز الحاجز الفاصل بين

عكس ما يروج.. هذه حقيقة فيديو اغتصاب فتاة قاصر مقابل 200 درهم بمنطقة البئر الجديد | حوادث و حقوق

عكس ما يروج.. هذه حقيقة فيديو اغتصاب فتاة قاصر مقابل 200 درهم بمنطقة البئر الجديد

عاجل: نايضة بشارع الفداء بالبيضاء.. سيدة تهدد بالإنتحار بعد حكم بالإفراغ | حوادث و حقوق

عاجل: نايضة بشارع الفداء بالبيضاء.. سيدة تهدد بالإنتحار بعد حكم بالإفراغ

بعد مدير الثانوية.. انتحار شاب عشريني بمنزل عائلته بشيشاوة | حوادث و حقوق

بعد مدير الثانوية.. انتحار شاب عشريني بمنزل عائلته بشيشاوة

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 13:35 رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم | حوادث و حقوق
رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي ، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أخضعت شريط الفيديو المنشور على شبكة الأنترنت، والذي يظهر فيه شخص بصدد تعريض فتاة لمحاولة اغتصاب بمنطقة خلاء، لخبرة تقنية من

شـــوف تيفي:

 

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي ، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أخضعت شريط الفيديو المنشور على شبكة الأنترنت، والذي يظهر فيه شخص بصدد تعريض فتاة لمحاولة اغتصاب بمنطقة خلاء، لخبرة تقنية من طرف مختبر تحليل الآثار التكنولوجية، كما كل فت فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية على الصعيد الوطني بتحديد مكان ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتشخيص هوية المشتبه فيه والضحية اللذين يظهران في الشريط، فخلصت الأبحاث الى أن الجريمة تعود الى تاريخ 23 ماي 2016 بالدار البيضاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة أن الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة أوضحت أن شريط الفيديو المنشور يوثق لجريمة هتك عرض قاصر والسرقة تحت التهديد، وقعت في 23 ماي 2016 بمحاذاة منطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، وكانت ضحيتها فتاة قاصر تعرفت على المشتبه فيه الرئيسي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعرضها لاعتداء جنسي مقرون بالسرقة بمعية الشخص الذي قام بتصوير الشريط.

وأوضح البلاغ أن التحريات المنجزة، بتنسيق مع ولاية أمن الدار البيضاء، كشفت أن المشتبه فيهما سبق تقديمهما على التوالي أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27 ماي 2016 بالنسبة للمشتبه فيه الأول، وبتاريخ 27 أبريل 2017 بالنسبة للمشتبه فيه الثاني، حيث تمت إحالتهما على السيد قاضي الأحداث لكونهما كانا قاصرين أثناء ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.

وأضاف البلاغ أنه " وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء كانت قد أحالت المشتبه فيهما على السلطات القضائية المختصة التي أصدرت حكمها بالإدانة في هذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأنها باشرت أبحاثا وتحريات تقنية لتحديد الشخص أو الأشخاص الذين سربوا هذا الشريط بشكل يوحي بارتكاب جريمة جنسية جديدة".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب اغتصاب محاولة فيديو البئر الجديد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات | حوادث و حقوق

عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات

حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة

إصابة 12 جنديا بجروح خلال محاولة منع 300 مهاجرا من بلدان جنوب الصحراء من اجتياز الحاجز الفاصل بين الناظور ومليلية | حوادث و حقوق

إصابة 12 جنديا بجروح خلال محاولة منع 300 مهاجرا من بلدان جنوب الصحراء من اجتياز الحاجز الفاصل بين الناظور ومليلية

عكس ما يروج.. هذه حقيقة فيديو اغتصاب فتاة قاصر مقابل 200 درهم بمنطقة البئر الجديد | حوادث و حقوق

عكس ما يروج.. هذه حقيقة فيديو اغتصاب فتاة قاصر مقابل 200 درهم بمنطقة البئر الجديد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إقبال كبير على تذاكر مباراة الرجاء و إنييمبا النيجيري..شوفو أشنو وقع فملعب الوازيس | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

إقبال كبير على تذاكر مباراة الرجاء و إنييمبا النيجيري..شوفو أشنو وقع فملعب الوازيس

في قلب منزل الناجية من حادث غرق قارب للهجرة السرية بالقنيطرة..8 أيام و حنا فوسط البحر بلا ماء و بلا ماكلة و شفت الدراري كيموتو حدايا وكيشربو البول ديالهم | حالة خاصة

في قلب منزل الناجية من حادث غرق قارب للهجرة السرية بالقنيطرة..8 أيام و حنا فوسط البحر بلا ماء و بلا ماكلة و شفت الدراري كيموتو حدايا وكيشربو البول ديالهم

عائلة من الجالية المغربية بالمحمدية مُهددة بالتشرد ..شرينا دار ب88 مليون و نصبو علينا | حالة خاصة

عائلة من الجالية المغربية بالمحمدية مُهددة بالتشرد ..شرينا دار ب88 مليون و نصبو علينا

مريض يفضح مستشفى مولاي عبد الله بالرباط..أنا مريض بالسكر ومقطوعة ليا يدي | حالة خاصة

مريض يفضح مستشفى مولاي عبد الله بالرباط..أنا مريض بالسكر ومقطوعة ليا يدي

﻿

آخر المستجدات

رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم | حوادث و حقوق
منذ 40 دقيقة

رسميا..مديرية الحموشي تكشف ملابسات ووقائع شريط الفيديو الذي يظهر محاولة اغتصاب فتاة مقابل 200 درهم

النقيب بوعشرين يعترف ما رأيته في الفيديوهات الجنسية لبوعشرين فساد وحديث الوسادة | مجتمع

النقيب بوعشرين يعترف ''ما رأيته في الفيديوهات الجنسية لبوعشرين فساد وحديث الوسادة ''

عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات | حوادث و حقوق

عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات

حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.