 النقيب بوعشرين يعترف ''ما رأيته في الفيديوهات الجنسية لبوعشرين فساد وحديث الوسادة '' ﻿
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النقيب بوعشرين يعترف ''ما رأيته في الفيديوهات الجنسية لبوعشرين فساد وحديث الوسادة ''

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 13:18 النقيب بوعشرين يعترف ما رأيته في الفيديوهات الجنسية لبوعشرين فساد وحديث الوسادة | مجتمع
النقيب بوعشرين يعترف ''ما رأيته في الفيديوهات الجنسية لبوعشرين فساد وحديث الوسادة ''
في تطورمثير يشهده ملف توفيق بوعشرين مالك جريدة ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم 24'' المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، عقد النقيب عبد اللطيف بوعشرين، عضو سابق في هيئة دفاع المتهم،

شوف تيفي

 

في تطورمثير يشهده ملف توفيق بوعشرين مالك جريدة ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم 24'' المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، عقد النقيب عبد اللطيف بوعشرين، عضو سابق في هيئة دفاع المتهم، ندوة صحفية، صباح اليوم الإثنين بمكتبه بالدارالبيضاء، رداً على هيئة دفاع المشتكيات وتوضيحا لبعض المستجدات المتعلقة بالملف.

وفي هذا الصدد ، عقب النقيب بوعشرين على موضوع الخبرة المنجزة على الفيديوهات الجنسية المنسوبة لبوعشرين من طرف الدرك الملكي، بالقول : ''لدينا في الملف سيدتان قدمتا شكايتين ولم تظهرا في الفيديوهات؟، أما بخصوص السيدات اللواتي ظهرن في الفيديوهات فأغلبهن كانت كتفسد مسترة على رأسها ملي جاو عندها وأطلعتها الضابطة القضائية على الأشرطة، فكان عليها تبرير ذلك وتحول التراضي إلى عنف وإجبار واستغلال وهذا غير مقبول ''.

وأضـاف النقيب بوعشرين ''أنا عاينت أغلب الأشرطة من العيب والعار أن يقول الإنسان أنه هنالك إجبار... ، صور حميمية يظهر فيها النساء تزيل الملابس، واش لي قاهرها شي واحد غادي دير معاه حديث الوسادة وتقوم بكل شيء في الوقت اللي هو كيتفرج أين هنا الإجبار ؟''، مردفا : '' ماعيانته فساد وحديث الوسادة وليس اتجار بالبشر...''.

وأكد النقيب بوعشرين أنه لا زال متشبتا بموقفه بعدم العودة إلى قاعة الجسات للمرافعة في الملف ، مادامت شروط العودة غير محققة، مبرزا أنه يشعر بالاساءة إلى مهنة المحاماة والبذلة السوداء وأصبح يجد نفسه في إحراج كبير أمام هيئات عربية ولاسيما وأنه كان الأمين العام للاتحاد العربي للمحاماة .

واستطرد النقيب بوعشرين قائلا : حشومة يتاصلوا بيا محامون وقضاة من دول أجنبية وأخرى شقيقة ويقولوا لي ما هي طون ونص...'' تلميحا منه إلى زميله النقيب زيان الذي سبق وأدلى بتصريح لوسائل الإعلام يحمل هذه العبارات وهو يرتدي بذلته بقلب محكمة الاستئناف بالبيضاء.

 

 

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