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عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 12:28 عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات | حوادث و حقوق
عاجل وخطير : سيارة دهست تلاميذ مؤسسة ببرشيد وخلاتهم كلهم دميات
عاش تلاميذ الثانوية التأهيلية الجديدة بمدينة برشيد، الرعب والهلع الشديد، يومه الاثنين، بعد قيام سيارة تسير بسرعة جنونية، بدهس أربعة من زملائهم ما تسبب في إصابتهم بجروح جد خطيرة.

"شوف تيفي"

عاش تلاميذ الثانوية التأهيلية الجديدة بمدينة برشيد، الرعب والهلع الشديد، يومه الاثنين، بعد قيام سيارة تسير بسرعة جنونية، بدهس أربعة من زملائهم ما تسبب في إصابتهم بجروح جد خطيرة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بسيارة من نوع داسيا، كانت تسير بسرعة جنونية بالشارع الذي تتواجد به المؤسسة التعليمية، قبل أن تدهس أربعة تلاميذ تم نقل اثنين منهما إلى مدينة الدار البيضاء، نظرا لخطورة حالتهما الصحية.

وأكدت المصادر ذاتها أن ثلاثة أشخاص، كانوا على متن السيارة، ومباشرة بعد وقوع الحادث، التحقوا بمصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية لبرشيد.

 

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