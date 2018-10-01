 حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة ﻿
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حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة

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حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 12:13 حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق
حصري.. تطورات جديدة في واقعة إنتحار مدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة
كشف مصادر خاصة لـ”شوف تيفي″، أن الهالك مدير الثانوية التأهيلية بمدينة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، والبالغ من العمر 58 سنة، وضع حدا لحياته بسبب ضغوطات العمل المتراكمة عليه بالمؤسسة.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

كشف مصادر خاصة لـ”شوف تيفي″، أن الهالك مدير الثانوية التأهيلية بمدينة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، والبالغ من العمر 58 سنة، وضع حدا لحياته بسبب ضغوطات العمل المتراكمة عليه بالمؤسسة.
وأفادت المصادر نفسها، أن الهالك استأذن زوجته ليلة أمس الأحد من أجل إتمام بعض الإجراءات الإدارية بالمؤسسة، و التي تراكمت عليه بسبب ضغوطات العمل، إلى أنه لم يعد بعد أن قضى ليلة كاملة بإدارة المؤسسة، قبل أن تتفاجأ زوجته و في لحظة صدمة، صباح يوم الاثنين 22 أكتوبر الجاري أنه وضع حدا لحياته شنقا بعد أن بحثت عنه للاطمئنان عليه.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الهالك أب لطفلين التحق قبل نحو ثلاث سنوات فقط بالثانوية المذكورة، قادما من جماعة زمران الشرقية حيث كان مكلف بإدارة مؤسسة هناك التابعة لإقليم قلعة السراغنة، وأن زملائه في العمل و عائلته الصغير لم يلاحظو أية أعراض غير عادية سواء في حياته الشخصية أو المهنية.

هذا وانتقلت على وجه السرعة السلطة المحلية والمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالإقليم و رجال الدرك الملكي إلى عين المكان للوقوف على أسباب وظروف الإنتحار المفاجئ.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب قلعة السراغنة تطورات جديدة واقعة إنتحار مدير ثانوية شنقا بمؤسسة

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