 السلطات المغربية تقرر ترحيل جميع المشاركين في عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة صوب بلدانهم الأصلية وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل ﻿
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السلطات المغربية تقرر ترحيل جميع المشاركين في عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة صوب بلدانهم الأصلية وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 12:09 السلطات المغربية تقرر ترحيل جميع المشاركين في عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة صوب بلدانهم الأصلية وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل | مجتمع
السلطات المغربية تقرر ترحيل جميع المشاركين في عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة صوب بلدانهم الأصلية وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل
قررت السلطات المغربية ترحيل جميع المشاركين في عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة، أمس الأحد، والمنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، صوب بلدانهم الأصلية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل .

شــوف تيفي:

قررت السلطات المغربية ترحيل جميع المشاركين في عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة، أمس الأحد، والمنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، صوب بلدانهم الأصلية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل . وذكر بلاغ لوزارة الداخلية ، اليوم الإثنين ، أن مجموعة من المهاجرين غير القانونيين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أقدموا ، صباح أمس الأحد ، على عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة.

وأوضح البلاغ أن "القوات العمومية تدخلت لإحباط هذه المحاولة، حيث جرى توقيف 141 من المهاجرين غير القانونيين، في الوقت الذي تم فيه تسجيل إصابة 12 جنديا وأحد أفراد القوات المساعدة بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى بمدينة الناظور لتلقي الإسعافات اللازمة ".

وتابع المصدر أنه "خلال تسلقهم للسياج الفاصل عن ثغر مليلية المحتلة، تم تسجيل وفاة شخص إثر سقوطه من أعلى السياج وإصابة 22 من المقتحمين بجروح جراء الأسلاك الشائكة المتواجدة بالسياج، تم نقلهم إلى المستشفى للخضوع للعلاجات الضرورية ".

وخلص البلاغ إلى أنه " على إثر هذه الأفعال المخالفة للقانون، قررت السلطات المغربية ترحيل جميع المشاركين في عملية الاقتحام هاته صوب بلدانهم الأصلية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل

 

 

 

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شـــوف تيفي المغرب مخالفة القانون اقتحام ليلية وزارة الداخلية

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