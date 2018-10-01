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عكس ما يروج.. هذه حقيقة فيديو اغتصاب فتاة قاصر مقابل 200 درهم بمنطقة البئر الجديد

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 11:38 عكس ما يروج.. هذه حقيقة فيديو اغتصاب فتاة قاصر مقابل 200 درهم بمنطقة البئر الجديد | حوادث و حقوق
عكس ما يروج.. هذه حقيقة فيديو اغتصاب فتاة قاصر مقابل 200 درهم بمنطقة البئر الجديد
متابعة منا للفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع يظهر محاولة اغتصاب فتاة قاصر مقابل 200 درهم، علمت ''شوف تيفي''،يومه الإثنين أن الفيديو قديم و يعود لسنة 2016.

شـــوف تيفي:

 

متابعة منا للفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع يظهر محاولة اغتصاب فتاة قاصر مقابل 200 درهم، علمت "شوف تيفي"،يومه الإثنين أن الفيديو قديم و يعود لسنة 2016.

و علمنا ، أنه تم توقيف المشتبه بهما بداية 2016 بمدينة الدارالبيضاء و قد أحيلا على العدالة التي حكمت عليهما بسنة سجنا نافذا كونهما قاصرين.

و قالت مصادرنا ، أنه تم يومه الإثنين بعد انتشار الفيديو، الاستماع للمشتبه به الرئيسي بمنطقة البئر الجديد و تم التحقق من هذه الوقائع.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، لحظة قيام قاصر بممارسة الجنس على القاصرة وهي تذرف الدموع، في حين قام شريكه في هذا الفعل الإجرامي بتوثيق العملية بواسطة عدسة هاتفه النقال، واعدا إياها بمنحها مبلغ 200 درهم في حال السماح لهما معا بممارسة الجنس.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب اغتصاب محاولة فيديو البئر الجديد

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