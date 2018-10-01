بعد مدير الثانوية.. انتحار شاب عشريني بمنزل عائلته بشيشاوة ﻿

وضع شاب يبلغ من العمر 20 سنة، قبل قليل من صباح اليوم الاثنين 22 اكتوبر الجاري، حدا لحياته شنقا بواسطة حبل بمنزل عائلته بدوار العضيلات بجماعة أهديل باقليم شيشاوة.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو





وضع شاب يبلغ من العمر 20 سنة، قبل قليل من صباح اليوم الاثنين 22 اكتوبر الجاري، حدا لحياته شنقا بواسطة حبل بمنزل عائلته بدوار العضيلات بجماعة أهديل باقليم شيشاوة.

وحسب مصادر مطلعة ل"شوف تيفي"، فالهالك استغل غياب جل أفراد العائلة عن المنزل، قبل أن يركن لمكان بعيد عن حركة عائلته، ويقوم بإعداد حبل كمشنقة ويشده إليه بالقوة عبر كرسي استعمله لإنهاء حياته، بعد أزمة نفسية حادة كان يعاني منها في ظروف غامضة.



وأفادت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي المختار إقليم شيشاوة، و السلطة المحلية حلت على الفور بعين المكان، حيث تم نقل جثة الشاب لاخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، فيما تم فتح تحقيق حول ظروف و ملابسات الواقعة.