هذا هو سبب توقف الشاحنات بعمالة الصخيرات تمارة عن العمل. ﻿

أعلن أرباب الشاحنات بعمالة الصخيرات تمارة اليوم الإثنين عن وقف العمل احتجاجا على الزيادة التي طالت تسعيرة الحمولة

شوف تيفي: جمال العظام



أعلن أرباب الشاحنات بعمالة الصخيرات تمارة اليوم الإثنين عن وقف العمل احتجاجا على الزيادة التي طالت تسعيرة الحمولة حيث أكد أحد المتضررين في تصريح لشوف تيفي أن هذه الزيادة أثرت بشكل كبير على الدخل اليومي مع الأخذ بعين الإعتبار الارتفاع الصاروخي الذي تعرفه المحروقات خصوصا منها الكازوال وترحيل سوق الجملة للخضر والفواكه إلى جماعة بوقنادل وارتفاع تسعيرة الطريق السيار، كما طالب أرباب الشاحنات بإزالة علامة منع الشاحنات من الطريق السيار الرابط بين بوزنيقة والرباط .



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشاحنات متوقفة عن العمل بساحة بجماعة عين اعتيق في إنتظار إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم.



