 عاجل.. بعد انتشار فيديو اغتصاب فتاة قاصر بمنطقة خلاء: رجال الحموشي يطيحون بالمتورطين في الاعتداء الجنسي على فتاة مقابل 200 درهم..وهذا هو مكان وقوع الجريمة ﻿
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عاجل.. بعد انتشار فيديو اغتصاب فتاة قاصر بمنطقة خلاء: رجال الحموشي يطيحون بالمتورطين في الاعتداء الجنسي على فتاة مقابل 200 درهم..وهذا هو مكان وقوع الجريمة

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 10:15 عاجل.. بعد انتشار فيديو اغتصاب فتاة قاصر بمنطقة خلاء: رجال الحموشي يطيحون بالمتورطين في الاعتداء الجنسي على فتاة مقابل 200 درهم..وهذا هو مكان وقوع الجريمة | حوادث و حقوق
عاجل.. بعد انتشار فيديو اغتصاب فتاة قاصر بمنطقة خلاء: رجال الحموشي يطيحون بالمتورطين في الاعتداء الجنسي على فتاة مقابل 200 درهم..وهذا هو مكان وقوع الجريمة
بعد ساعات قليلة فقط من تداول مقطع فيديو اغتصاب فتاة قاصر، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تمكنت قبل قليل من يومه الاثنين، من إيقاف الشابين المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.

''شوف تيفي''

بعد ساعات قليلة فقط من تداول مقطع فيديو اغتصاب فتاة قاصر، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تمكنت قبل قليل من يومه الاثنين، من إيقاف الشابين المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني منذ يوم أمس الأحد، مكنت من تحديد ظروف وملابسات هذا الاعتداء الجنسي، حيث تبين لها أن فصوله المؤلمة والصادمة، وقعت بمنطقة بير الجديد، ما مكن من تحديد هويتي مغتصبي القاصر، قبل إيقافهما.

وكان المغاربة مستخدمو تطبيق ''واتساب''، قد تفاجئوا يوم أمس الأحد، بتداول مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة تعرض قاصر للاغتصاب بمنطقة خلاء على يد شابين، أقدما على ممارسة الجنس عليها وتوثيق العملية بواسطة عدسة هاتف نقال.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، لحظة قيام قاصر بممارسة الجنس على القاصرة وهي تذرف الدموع، في حين قام شريكه في هذا الفعل الإجرامي بتوثيق العملية بواسطة عدسة هاتفه النقال، واعدا إياها بمنحها مبلغ 200 درهم في حال السماح لهما معا بممارسة الجنس.

وتفاعل آلاف المغاربة مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالدخول على الخط وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، معبرين عن صدمتهم من الطريقة الوحشية التي تعرضت بها الضحية للاغتصاب.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغاربة المصالح الأمنية قاصرة الاغتصاب

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