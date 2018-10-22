أطفال تيزنيت يستفيدون من عملية إعذار جماعية ﻿

استفاد عدد من الأطفال المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة وفقيرة من عملية إعذار جماعي نظمتها يوم أمس الجماعة الحضرية لتيزنيت بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة بذات المدينة بالمستشفى الإقليمي الحسن

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استفاد عدد من الأطفال المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة وفقيرة من عملية إعذار جماعي نظمتها يوم أمس الجماعة الحضرية لتيزنيت بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة بذات المدينة بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول.

وعرفت هذه العملية التي تندرج ضمن الأنشطة الاجتماعية المسطرة في أجندة عمل الجماعة المحلية لتيزنيت برسم السنة الجارية، (عرفت) توافد عدد هائل من الأسر رفقة أبنائهم من مختلف المناطق بما فيها القرى النائية للنفوذ الترابي لإقليم تيزنيت، إذ بلغ عدد المستفيدين من العملية ما يناهز 152 مستفيد.

هذا وفي نهاية العملية أشرف المندوب الإقليمي للصحة وعدد من المسؤولين الجماعيين والأطر الصحية على منح الأسر المستفيدة وأطفالهم هدايا وتذكارات رمزية لإدخال الفرحة عليهم والتخفيف من حدة ألم الختان عليهم.

ولقيت هذه المبادرة استحسان الأسر المستفيدة مؤكدة أن المنطقة بحاجة ماسة لمثل هذه المبادرات ذات الأبعاد الإحسانية والاجتماعية، والتي تعكس روح التعاون والتضامن تجاه الفئات ذات الدخل المحدود والفئات الهشة.