تحقيقات جديدة في قضية خاشقجي وموظفين أتراك يدلون بشهادتهم ﻿

قالت قنوات تلفزيونية تركية، اليوم الاثنين 22 أكتوبر2018، إن 5 موظفين أتراك في القنصلية السعودية بإسطنبول، أدلوا بشهاداتهم بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

شوف تيفي

قالت قنوات تلفزيونية تركية، اليوم الاثنين 22 أكتوبر2018، إن 5 موظفين أتراك في القنصلية السعودية بإسطنبول، أدلوا بشهاداتهم بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأشارت قناة "إن تي في" التركية، وفق ما نقلته عنها وكالة "رويترز" إلى أن شهادة الموظفين الخمسة تأتي ضمن التحقيقات الجارية حول ملابسات مقتل خاشقجي.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية حينها إن النيابة التركية استمعت لإفادات 15 موظفا تركيا يعملون في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأشارت إلى أن الموظفين الذين تم الاستماع لإفاداتهم بشأن اختفاء خاشقجي، من بينهم سائق القنصل السعودي، وفريق فني وموظفين في المحاسبة والاستعلام.

وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه.





