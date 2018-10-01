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عاجل.. انتحار مدير مؤسسة تعليمية شنقا وسط مسكنه الوظيفي

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 08:54 عاجل.. انتحار مدير مؤسسة تعليمية شنقا وسط مسكنه الوظيفي | حوادث و حقوق
عاجل.. انتحار مدير مؤسسة تعليمية شنقا وسط مسكنه الوظيفي
أقدم شخص في نهاية عقده الخامس، يعمل كمدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة، يومه الاثنين، على الانتحار شنقا داخل سكنه الوظيفي الذي يقطن به رفقة أسرته.

"شوف تيفي"

أقدم شخص في نهاية عقده الخامس، يعمل كمدير ثانوية تأهيلية بقلعة السراغنة، يومه الاثنين، على الانتحار شنقا داخل سكنه الوظيفي الذي يقطن به رفقة أسرته.

وأوضحت مصادر محلية أن المدير البالغ من العمر قيد حياته 58 سنة والمتزوج بأستاذة والأب لطفلين، أقدم على الانتحار لأسباب مجهولة إلى حدود الساعة، وقد عثرت عليه أسرته جثة هامدة معلقا بواسطة حبل بإحدى الغرف.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي حلت بمنزل الهالك رفقة السلطات المحلية، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

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المغرب شوف تيفي مدير ثانوية الانتحار الدرك الملكي الانتحار قلعة السراغنة

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