بالصور..''رموك'' محمل بـ ''الهندية'' تقلب وسط كازا بعدما تم رشقو بالحجارة ﻿

شهد ملتقى شارع 10 مارس وإدريس الحارثي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من يومه الإثنين ، وقوع حادثة سير جد مروعة، تتمثل في انقلاب شاحنة كبيرة ''رموك'' محملة بكمية مهمة من فاكهة الصبار

''شوف تيفي''

شهد ملتقى شارع 10 مارس وإدريس الحارثي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من يومه الإثنين ، وقوع حادثة سير جد مروعة، تتمثل في انقلاب شاحنة كبيرة ''رموك'' محملة بكمية مهمة من فاكهة الصبار ''الهندي''.

وحسب شهود عيان فإن شخصا مجهول الهوية، أقدم على رشق الشاحنة بواسطة الحجارة، ما جعل السائق يفقد السيطرة على المقود، لتنقلب الشاحنة ويصاب بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح الشهود أن السائق أصيب على مستوى الرأس وقد تم نقله إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.