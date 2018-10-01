توقيف ''مقدّم'' عن العمل لتصويره شرطيا يتسوق بزيه الوظيفي ﻿

قررت عمالة إقليم صفرو في شخص باشا المدينة و بتنسيق مع الكاتب العام إحالة عون السلطة على المجلس التأديبي، وتوقيفه مؤقتا لمدة شهرين في انتظار ما ستقرره اللجنة التأديبية في حقه، لتورطه في قضية ترصد

شوف تيفي:

قررت عمالة إقليم صفرو في شخص باشا المدينة و بتنسيق مع الكاتب العام إحالة عون السلطة على المجلس التأديبي، وتوقيفه مؤقتا لمدة شهرين في انتظار ما ستقرره اللجنة التأديبية في حقه، لتورطه في قضية ترصد شرطي و تصويره حين كان يقتني بعض البضائع بزيه الوظيفي.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية، يومه الأحد، أن ''مقدّم'' المدينة القديمة دأب على ترصد كبار المسؤولين بعدسته أينما حلوا و ارتحلوا ، إلى أن صادف شرطيا يتسوق في ساحة ''باب المربع'' قصد شراء بعض الملابس له و لأفراد أسرته ، فقام بالتقاط بعض الصور بهاتفه ليقدمها فيما بعد لضابط ممتاز يعمل في المنطقة الإقليمية للشرطة فيما يشبه الوشاية.

وكشفت ذات المصادر أنه، بعد التحري العميق، والتأكد من افتراءات عون السلطة ، ربطت المنطقة الإقليمية للشرطة الاتصال بديوان عامل صفرو، وأحالت عون السلطة على المجلس التأديبي الذي قرر بالإجماع توقيفه مؤقتا لمدة شهرين في انتظار جواب وزارة الداخلية على مراسلة بعثت بها عمالة الإقليم بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، تدين عون السلطة و تطالب فيها اتخاذ العقوبات المناسبة في حقه.

وأشارت نفس المصادر، إلى أن الشرطي الذي استهدفه عون السلطة بعدسته يعد من أنشط العناصر و لم يسجل في حقه أي تقصير في العمل منذ التحاقه بمنطقة صفرو قادما من مكناس.