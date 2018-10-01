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(UMT) تستهجن مقترح الحكومة بزيادة الرواتب ما بين 100 و 200 درهم

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 03:38 (UMT) تستهجن مقترح الحكومة بزيادة الرواتب ما بين 100 و 200 درهم | مجتمع
(UMT) تستهجن مقترح الحكومة بزيادة الرواتب ما بين 100 و 200 درهم
رفضت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، العرض الحكومي المقدم من ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة بداية الأسبوع الماضي، حول زيادات ما بين 100 و200 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس

شوف تيفي:

رفضت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، العرض الحكومي المقدم من ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة بداية الأسبوع الماضي، حول زيادات ما بين 100 و200 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر.

واستهجنت الأمانة الوطنية وفق بلاغ لها ''العرض الحكومي'' قائلة : '' إنه لا يرقى إلى توقعات عموم المأجورين، ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية، والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، ولا يشمل المطالب العادلة والمشروعة، التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى للأجور ويُقصي فئة مهمة من الموظفين''.


وشدد ذات المصدر، على أن العرض لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، ولا يتطرق إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذلك المشاكل القطاعية الراهنة.

وطالب المصدر بتحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى توقعات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية، والتماسك الاجتماعي بالإضافة للمقاربات المحاسباتية.

 

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شوف تيفي المغرب الاتحاد المغربي للشغل مقترح الحكومة زيادة الرواتب

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