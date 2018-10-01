أمن بني ملال يتمكن من الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأموال والنصب على زبناء الانترنت ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال ، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

شوف تيفي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال ، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وأوضحت المصالح الأمنية ببني ملال، وفق بلاغ، بأن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، أمس السبت، جاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية والأجهزة الرقمية المتحصلة من الأنشطة الإجرامية لهذه الشبكة.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أعضاء هذه الشبكة، يضيف المصدر، في استهداف أصحاب الإعلانات المنشورة على شبكة الأنترنت والذين يعرضون للبيع المعدات الإلكترونية، خصوصا الهواتف المحمولة، حيث يقتنون منهم تلك البضائع والسلع مقابل مبالغ مالية مزورة يتم تزييفها لهذا الغرض.

وختم ذات المصدر، بأنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه بهم، الذين تم توقيفهم بكل من بني ملال وخنيفرة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليهم.