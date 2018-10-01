12 مليون درهم لمحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري وإنعاش وتطوير الاقتصاد الاجتماعي بمدينة بوجدور ﻿

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ببوجدور على دعم مجموعة من المشاريع التنموية في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري وإنعاش وتطوير الاقتصاد الاجتماعي .

شوف تيفي

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ببوجدور على دعم مجموعة من المشاريع التنموية في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري وإنعاش وتطوير الاقتصاد الاجتماعي .

وقد صادقت اللجنة بالإجماع، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، خلال الاجتماع الذي ترأسه مؤخرا عامل الإقليم إبراهيم بنبراهيم، على دعم 10 مشاريع بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 مليون درهم، منها 3 مشاريع تهم محور تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الأساسية، و7 مشاريع تهم التنشيط الاجتماعي ودعم الحكامة.

وفي إطار إنعاش التشغيل بالإقليم، يضيف البلاغ، تم خلال هذا الاجتماع دراسة مشروع اتفاقية شراكة تجمع بين وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة، ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وعمالة إقليم بوجدور، والمجلس الإقليمي لبوجدور.

وقد صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خلال هذا اللقاء على مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا البرنامج، بمبلغ مليون و 500 ألف درهم على مدى ثلاث سنوات ( 2018-2020).

يشار إلى أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بوجدور، عرفت خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 -2017 والمندرجة في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري إنجاز 85 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر بـ 47 مليون و252 ألف و 286 درهم، حيث ساهمت هذه المشاريع في توسيع استفادة ساكنة حي الوحدة وحي علال بن عبد الله وحي السلام مولاي رشيد، من المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية وتنشيط النسيج الاقتصادي ودعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وتعزيز الحكامة والمؤهلات المحلية.