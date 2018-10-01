 مسؤولو وكالة الاستخبارات الأمريكية استمعوا لتسجيلات مقتل جمال خاشقجي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كرنفال بيلماون بودماون يجوب شوارع إنزكان والدشيرة بعروض جد محتشمة غابت عنها اللمسة الفنية والتنظيمية | ثقافة و فنون

كرنفال ''بيلماون بودماون'' يجوب شوارع إنزكان والدشيرة بعروض جد محتشمة غابت عنها اللمسة الفنية

مسؤولو وكالة الاستخبارات الأمريكية استمعوا لتسجيلات مقتل جمال خاشقجي | دولي

مسؤولو وكالة الاستخبارات الأمريكية استمعوا لتسجيلات مقتل جمال خاشقجي

السيناتور بوب كوركر يؤمن أن ولي العهد السعودي أمر بقتل جمال خاشقجي | دولي

السيناتور بوب كوركر يؤمن أن ولي العهد السعودي أمر بقتل جمال خاشقجي

شرطة المضيق توقف نشاط مروج المخدرات وهذا ما تم العثور عليه في منزله | مجتمع

شرطة المضيق توقف نشاط مروج المخدرات وهذا ما تم العثور عليه في منزله

مثير..الحشيش يعالج مرض السرطان | مجتمع

مثير..الحشيش يعالج مرض السرطان

فيديو مثير..دنيا باطمة تعترف بحبها لهذا الحرام | ثقافة و فنون

فيديو مثير..دنيا باطمة تعترف بحبها لهذا ''الحرام''

الأمم المتحدة تضغط على المغرب من أجل إلغاء شهادة العذرية قبل الزواج | بوليتيك

الأمم المتحدة تضغط على المغرب من أجل إلغاء شهادة العذرية قبل الزواج

طفل قاصر يتعرض للنهش من طرف كلاب مدربة بميناء بني أنصار | حوادث و حقوق

طفل قاصر يتعرض للنهش من طرف كلاب مدربة بميناء بني أنصار

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي | دولي

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

مسؤولو وكالة الاستخبارات الأمريكية استمعوا لتسجيلات مقتل جمال خاشقجي

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 02:17 مسؤولو وكالة الاستخبارات الأمريكية استمعوا لتسجيلات مقتل جمال خاشقجي | دولي
مسؤولو وكالة الاستخبارات الأمريكية استمعوا لتسجيلات مقتل جمال خاشقجي
قالت صحيفة ''واشنطن بوست'' إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) استمعت لتسجيلات صوتية تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

شوف تيفي:

قالت صحيفة ''واشنطن بوست'' إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) استمعت لتسجيلات صوتية تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأسندت الصحيفة الأمريكية خبرها ، وفقا لما أورده موقع ''تركيا الآن'' يومه الأحد، إلى مسؤولين في الـ”CIA”، لم تفصح عن أسمائهم.

وأضافت أن مسؤولي الوكالة استمعوا للتسجيلات الصوتية التي تقع بحوزة المسؤولين الأتراك.

وكانت الرّياض قد أقرّت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت، بمقتل الإعلامي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر ''شجار'' مع مسؤولين عقب دخوله القنصلية، في 2 من أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به، وأعلنت توقيف 18 سعوديا على خلفية الواقعة.

ولم تكشف المملكة مكان جثمان خاشقجي، كما لم تحدد كيفية مقتله.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مسؤول CIA تسجيلات مقتل جمال خاشقجي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

السيناتور بوب كوركر يؤمن أن ولي العهد السعودي أمر بقتل جمال خاشقجي | دولي

السيناتور بوب كوركر يؤمن أن ولي العهد السعودي أمر بقتل جمال خاشقجي

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي | دولي

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى | دولي

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل | دولي

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وجوه إعلامية ورياضية وسياسية معروفة حضرت جنازة زوجة دحنان | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

وجوه إعلامية ورياضية وسياسية معروفة حضرت جنازة زوجة دحنان

حكيم الرجاء دحنانيبكي زوجته..مشات عند الله و خلاتني بحال اليتيم | خارج البلاطو

حكيم الرجاء ''دحنان''يبكي زوجته..مشات عند الله و خلاتني بحال اليتيم

مواطنة تناشد المحسنين:هجرني راجلي وبنتي مرضات وخوتي جراو عليا من الدار.. | حالة خاصة

مواطنة تناشد المحسنين:''هجرني راجلي وبنتي مرضات وخوتي جراو عليا من الدار..''

الودادي الشاكي يفجرها ويكشف أسرار فريق الوداد وعلاقته بالناصيري | خارج البلاطو

الودادي الشاكي يفجرها ويكشف أسرار فريق الوداد وعلاقته بالناصيري

﻿

آخر المستجدات

كرنفال بيلماون بودماون يجوب شوارع إنزكان والدشيرة بعروض جد محتشمة غابت عنها اللمسة الفنية والتنظيمية | ثقافة و فنون
منذ 11 دقيقة

كرنفال ''بيلماون بودماون'' يجوب شوارع إنزكان والدشيرة بعروض جد محتشمة غابت عنها اللمسة الفنية

مسؤولو وكالة الاستخبارات الأمريكية استمعوا لتسجيلات مقتل جمال خاشقجي | دولي

مسؤولو وكالة الاستخبارات الأمريكية استمعوا لتسجيلات مقتل جمال خاشقجي

السيناتور بوب كوركر يؤمن أن ولي العهد السعودي أمر بقتل جمال خاشقجي | دولي

السيناتور بوب كوركر يؤمن أن ولي العهد السعودي أمر بقتل جمال خاشقجي

شرطة المضيق توقف نشاط مروج المخدرات وهذا ما تم العثور عليه في منزله | مجتمع

شرطة المضيق توقف نشاط مروج المخدرات وهذا ما تم العثور عليه في منزله

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.