مسؤولو وكالة الاستخبارات الأمريكية استمعوا لتسجيلات مقتل جمال خاشقجي ﻿

قالت صحيفة ''واشنطن بوست'' إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) استمعت لتسجيلات صوتية تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

شوف تيفي:

قالت صحيفة ''واشنطن بوست'' إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) استمعت لتسجيلات صوتية تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأسندت الصحيفة الأمريكية خبرها ، وفقا لما أورده موقع ''تركيا الآن'' يومه الأحد، إلى مسؤولين في الـ”CIA”، لم تفصح عن أسمائهم.

وأضافت أن مسؤولي الوكالة استمعوا للتسجيلات الصوتية التي تقع بحوزة المسؤولين الأتراك.

وكانت الرّياض قد أقرّت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت، بمقتل الإعلامي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر ''شجار'' مع مسؤولين عقب دخوله القنصلية، في 2 من أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به، وأعلنت توقيف 18 سعوديا على خلفية الواقعة.

ولم تكشف المملكة مكان جثمان خاشقجي، كما لم تحدد كيفية مقتله.