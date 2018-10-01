السيناتور بوب كوركر يؤمن أن ولي العهد السعودي أمر بقتل جمال خاشقجي ﻿

صرح السيناتور الجمهوري ''بوب كوركر'': ''إنه يعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وإن السعوديين فقدوا كل مصداقية في تفسيراتهم عن موته''.

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صرح السيناتور الجمهوري ''بوب كوركر'': ''إنه يعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وإن السعوديين فقدوا كل مصداقية في تفسيراتهم عن موته''.

وأضاف كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية، وفقا لما أوردته قناة ''أورو نيوز'' اليوم الأحد، ''نعم أعتقد أنه فعلها''.

وأضاف كوركر المقرب من الرئيس دونالد ترامب، يضيف المصدر، أنه ينتظر استكمال التحقيقات، وأعرب عن أمله في أن تشارك تركيا التسجيلات الصوتية المتعلقة بمقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكد السيناتور، أنه يؤمن بما لا يدع مجالا للشك أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من وجّه بأمر القتل.

كما أوضح كوركر أنه إن ثبت أن بن سلمان من أوعز بهذا العمل فقد تجاوز الخطوط الحمر، وعندها عليه أن يدفع الثمن لقاء الفعلة.